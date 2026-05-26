Nella mattina del 25 maggio, un inquilino di palazzo nel quartiere di Brera, a Milano, ha sentito le grida di una donna e ha chiamato i soccorsi. Dopo una trattativa di oltre tre ore, e mentre i pompieri stavano ormai forzando la porta, la showgirl argentina ha deciso di aprire. È stata infine accompagnata al Policlinico in codice giallo per ulteriori accertamenti

Belén Rodriguez è stata ricoverata in ospedale dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa. Nella mattina di lunedì 25 maggio, intorno alle ore 7, un inquilino di un elegante palazzo di cinque piani nel quartiere di Brera, a Milano, ha sentito le grida di una donna provenire da un appartamento dello stabile. “Aiuto, aiutatemi!”, ha urlato per diversi minuti la voce, che usciva proprio dalla finestra del bagno della showgirl argentina, 41 anni. L’uomo ha quindi allertato il numero unico di emergenza, il 112. Presto, due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza e i vigili del fuoco sono accorsi sul posto con i rispettivi mezzi, che hanno causato un blocco alla circolazione della strada a senso unico. Le forze dell’ordine hanno infatti sbarrato l’accesso alle auto per garantire un corridoio di emergenza mentre avviavano una trattativa di oltre tre ore con Rodriguez, che ha deciso di aprire la porta di casa solo quando ormai i pompieri stavano forzando l'ingresso. Le persone che hanno assistito alle operazioni avrebbero notato in lei un presunto stato di alterazione psico-fisica. I medici hanno poi assistito Rodriguez, che è stata infine accompagnata al Policlinico in codice giallo per ulteriori accertamenti.

I presunti INCIDENTI IN AUTO L'episodio di ieri non sarebbe l’unico ad aver coinvolto Belén Rodriguez negli ultimi giorni. Due testimoni hanno infatti riferito agli agenti della Polizia locale di aver visto la showgirl alla guida di un suv, nello specifico un Land Rover Defender, nel tardo pomeriggio di sabato, e che l’auto sarebbe stata coinvolta in due diversi incidenti. Nel primo, che sarebbe avvenuto verso le ore 19.30 in via Melzi d’Eril, vicino all’Arco della Pace, il mezzo avrebbe centrato lo specchietto di un’altra auto parcheggiata. Poco dopo, a circa due chilometri di distanza, la macchina avrebbe invece colpito una moto e altri tre veicoli che si trovavano in sosta in via San Marco, nel quartiere di Brera. In entrambi i casi, nei quali non sono stati registrati feriti, la persona alla guida non si sarebbe fermata a lasciare i propri dati, ma avrebbe proseguito il cammino. Proprio in via San Marco, però, due persone avrebbero riconosciuto al volante proprio Rodriguez, alla quale avrebbero inoltre scattato delle foto. La Polizia locale sta cercando di risalire all’intestatario del suv, che sembrerebbe essere riconducibile a una società, e di individuare il soggetto alla guida sabato sera. Approfondimento Belen racconta ultimi 4 anni "durissimi" e ringrazia Maria De Filippi