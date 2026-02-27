Offerte Sky
Belen Rodriguez ieri e oggi, il ritorno a Sanremo 2026. FOTO

Spettacolo fotogallery
44 foto
©Getty

La modella, conduttrice, showgirl, attrice e cantante argentina torna a Sanremo nel 2026 affiancando Samurai Jay nella serata dei duetti (27 febbraio). Per lei è la quarta volta sul palco dell’Ariston. Tra le sue apparizioni più ricordate, quella del 2012 con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis, segnata dall’iconico ingresso con vestito dallo spacco vertiginoso... Ripercorriamo le sue intepretazioni sullo schermo e anche alcuni scatti del suo presente e del suo passato che ama postare sui social, dettando tendenze

