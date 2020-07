Belen Rodriguez, il bacio con Gianmaria Antinolfi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: gli ultimi scoop

Lo scoop più clamoroso l’ha lanciato Dagospia: Giovanni Ciacci, in diretta a “Ogni Mattina”, ha parlato di come - secondo il sito di D’Agostino - Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi. «Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito», ha svelato. Subito, il ballerino ha smentito quelle voci: «Una piccola rettifica, tra tutte le cose che sono circolate sul web in questa settimana, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho o ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere» ha dichiarato su Instagram. Per poi annunciare ai fan: «Se mi innamoro, vi giuro, ve lo dico».

Ed è proprio questa frase, che Belen Rodriguez replica nel video. Dopo la paparazzata a Capri con Gianmaria Antinolfi, la showgirl ha postato una Instagram Story che la mostra ancheggiare sui tacchi e dire proprio: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”. Una frase che non è certo passata inosservata, e che ha scatenato gli utenti del web.