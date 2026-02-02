“Purtroppo, vengo da tre, quattro anni molto difficili nella mia vita , i più difficili. Succede, ci sta”. Ospite di Fabio Fazio nello studio di Che tempo che fa domenica 1º febbraio, Belén Rodriguez , ha ripercorso i suoi 20 anni di carriera, senza però nascondere i suoi momenti di fragilità. Nell’intervista, rilasciata in occasione del lancio della nuova edizione dello show comico Only Fun, la showgirl argentina ha ricordato un particolare episodio, avvenuto nel novembre 2025 sul palco dell’evento Vanity Fair Stories. All’epoca, infatti, il pubblico aveva notato che lei si trovava in evidente difficoltà. “Mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento. Nelle altre occasioni, però, andavo a dormire. Quel giorno, invece, non volevo dire di no per non deludere nessuno”. Una volta fuori dallo studio, Rodriguez era stata accompagnata fino all’auto, mentre sui social gli utenti avevano condiviso su di lei commenti e giudizi, compresa l’ipotesi dell’uso di sostanze stupefacenti. La showgirl aveva poi smentito le voci e raccontato invece di soffrire di attacchi di panico . A distanza di mesi, ha infine ammesso di non essere mai riuscita a riguardare quei filmati. “Non mi ricordo niente, mi sono sentita piccolina e molto imbarazzata, è un po’ come spogliarsi”, ha detto. “Però è vero che dopo gli attacchi di panico ne esci più forte, perché capisci che non vuoi più stare male”.

IL RAPPORTO CON MARIA DE FILIPPI E IL FESTIVAL DI SANREMO

Belén Rodriguez vive in Italia da circa 20 anni. “Ormai per me gli italiani sono una grande famiglia, mi hanno accompagnata per tutto questo tempo”. La showgirl argentina ha anche ringraziato tre figure femminili fondamentali nel suo percorso: Maria De Filippi, Simona Ventura e Mara Venier. Dopo le indiscrezioni pubblicate su Falsissimo dall’ex compagno Fabrizio Corona, che aveva parlato di un rapporto non idilliaco tra le due donne, ora Rodriguez ha invece replicato che “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”. Adesso la showgirl rivolge lo sguardo al futuro, e si è detta “carica” di tornare con entusiasmo al lavoro, nello specifico nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 insieme a Samurai Jay e a Roy Paci nel brano Baila Morena. Sarà la sua quarta apparizione sul palco del Teatro Ariston. “Cantare mi imbarazza tantissimo, è più forte di me. Se invece devo presentare, mi sento molto più a mio agio”, ha confessato. "Sarà una serata molto variegata con tante sorprese: ci farà ballare, ci farà riflettere e emozionare, ma anche ci stupirà perché ci sono duetti abbastanza stravolgenti e incredibili anche se improbabili. C'è un po' di tutto quest'anno, tante sorprese", aveva detto il presentatore Carlo Conti nell'annuncio al Tg1. "È bello perché i protagonisti sono andati a cercare dei duetti un po' fuori dalla norma, con compagni di viaggio un po' fuori dagli schemi. Sono contento che mi abbiano proposto delle canzoni inaspettate, soprattutto dei duetti inaspettati. E le sorprese non finiscono qui: nelle prossime settimane avremo ancora tante belle novità". Rodriguez ha poi concluso l’intervista con una nota ironica. Sempre relativamente alla sua vita in Italia da ormai 20 anni, ha infatti raccontato di non aver ancora ottenuto il passaporto italiano. “Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni... Non sono stata nemmeno furba!”, ha detto, citando nozze con l’ex marito Stefano De Martino, durate dal 2013 al 2017. “Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”.