Belve, Maria De Filippi si racconta, da "belvata" a Maurizio Costanzo

Belve, Maria De Filippi si racconta, dalla "belvata" a Maurizio CostanzoSpettacolo
Ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata, la conduttrice di Amici e di C’è posta per te si è confessata e ha individuato con chiarezza chi riporterebbe in vita
“Che belva mi sento? Maria De Filippi”. Ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di stagione di Belve, andata in onda nella serata di martedì 2 dicembre, la conduttrice di Amici e di C’è posta per te ha risposto così alla classica domanda della giornalista. Nel corso della stagione, De Filippi è stata ospite intervistatrice, ma nell’ultima puntata è diventata invece intervistata. Per l’occasione, ha anche ricordato una “belvata” fatta in giovane età. “Ho rubato argenteria in casa mia”, ha confessato. “Avevo la vespa e prendevo le multe, perché viaggiavamo in due. Mi ero messa d’accordo con il portiere, le metteva da parte”. La paghetta settimanale, però, non era sufficiente per saldarle tutte. Da lì, l’idea di vendere a una gioielleria lontana da casa piccoli oggetti come posaceneri. Tra loro, però, era finito anche “un piccolo lingotto d’argento con la scritta “Mille Miglia”", ha proseguito. “Mio padre era un appassionato di auto d’epoca. Teneva tanto a quel premio, ma io non lo sapevo. I miei genitori avevano iniziato a chiedersi dove fosse finito”. All’inizio avevano accusato il fratello maggiore, ma alla fine lei si era presa le sue responsabilità. “Mio padre mi aveva caricata in macchina per andare in gioielleria, dove avevo dovuto confessare”. Alla domanda su chi “riporterebbe in vita”, De Filippi non ha trattenuto la commozione. La conduttrice ha citato prima il padre, al quale direbbe che è andato via troppo presto, poi la madre, alla quale direbbe di aver capito tante cose che lei aveva fatto e delle quali si era lamentata, e infine il grande amore Maurizio Costanzo. “Io ho fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico, ma non so se all’ultimo momento ha sofferto, quindi gli chiederei questo”, ha concluso. “Grazie, è stato veramente un regalo”, le ha detto Francesca Fagnani, che tra gli applausi del pubblico ha concluso: “È stato bellissimo, veramente un onore immenso avere qui Maria De Filippi in queste puntate”.
L'AMORE PER MAURIZIO COSTANZO E LA CARRIERA IN TV
Nata nel 1961 a Milano, Maria De Filippi è una delle conduttrici e autrici televisive più influenti della televisione italiana. Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 1989 ha conosciuto Maurizio Costanzo, che ha sposato nel 1995 e con il quale nel 2002 ha preso in affido il figlio Gabriele, che la coppia ha infine adottato nel 2004. I due sono rimasti uniti fino alla morte di lui, avvenuta nel 2023. Nel 1992 De Filippi ha debuttato sul piccolo schermo alla conduzione del talk show pomeridiano Amici, mentre nel 1996 ha lanciato il programma Uomini e Donne, poi trasformato in dating show. A partire dal 2000 ha condotto il successo del sabato sera C’è posta per te, ma tra gli altri programmi di successo ci sono anche il talent per cantanti e ballerini Amici di Maria De Filippi e la produzione di Italia’s Got Talent e di Tú Sí Que Vales. Considerata una protagonista assoluta dell’intrattenimento Mediaset, ha vinto numerosi premi, compresi diversi Telegatti come Personaggio femminile dell’anno. Ha anche presentato la finale del Festival di Sanremo nel 2009 insieme a Paolo Bonolis e ha condotto il Festival di Sanremo 2017 insieme a Carlo Conti.
