Belve, Maria De Filippi si racconta, da "belvata" a Maurizio Costanzo

“Che belva mi sento? Maria De Filippi”. Ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di stagione di Belve, andata in onda nella serata di martedì 2 dicembre, la conduttrice di Amici e di C’è posta per te ha risposto così alla classica domanda della giornalista. Nel corso della stagione, De Filippi è stata ospite intervistatrice, ma nell’ultima puntata è diventata invece intervistata. Per l’occasione, ha anche ricordato una “belvata” fatta in giovane età. “Ho rubato argenteria in casa mia”, ha confessato. “Avevo la vespa e prendevo le multe, perché viaggiavamo in due. Mi ero messa d’accordo con il portiere, le metteva da parte”. La paghetta settimanale, però, non era sufficiente per saldarle tutte. Da lì, l’idea di vendere a una gioielleria lontana da casa piccoli oggetti come posaceneri. Tra loro, però, era finito anche “un piccolo lingotto d’argento con la scritta “Mille Miglia”", ha proseguito. “Mio padre era un appassionato di auto d’epoca. Teneva tanto a quel premio, ma io non lo sapevo. I miei genitori avevano iniziato a chiedersi dove fosse finito”. All’inizio avevano accusato il fratello maggiore, ma alla fine lei si era presa le sue responsabilità. “Mio padre mi aveva caricata in macchina per andare in gioielleria, dove avevo dovuto confessare”. Alla domanda su chi “riporterebbe in vita”, De Filippi non ha trattenuto la commozione. La conduttrice ha citato prima il padre, al quale direbbe che è andato via troppo presto, poi la madre, alla quale direbbe di aver capito tante cose che lei aveva fatto e delle quali si era lamentata, e infine il grande amore Maurizio Costanzo. “Io ho fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico, ma non so se all’ultimo momento ha sofferto, quindi gli chiederei questo”, ha concluso. “Grazie, è stato veramente un regalo”, le ha detto Francesca Fagnani, che tra gli applausi del pubblico ha concluso: “È stato bellissimo, veramente un onore immenso avere qui Maria De Filippi in queste puntate”.