Belve, Urtis parla del fidanzato manipolatore e dei litigi con i vip

Protagonista è stata Genny Urtis, la dottoressa specialista in medicina estetica, nata con il nome di Giacomo Urtis a Caracas, in Venezuela, e ora donna trans di nome Genny. “Ho avuto un fidanzato manipolatore e truffatore. Sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”, ha detto Urtis.

“Il mio fidanzato mi manipolava, il seno l’ho fatto per lui”, ha aggiunto.

Un legame che ha lasciato ferite profonde Di fronte alle domande della conduttrice, Genny Urtis non esita a ripercorrere una relazione che ha inciso pesantemente sulla sua vita personale e sulla sua transizione. Il tono si fa immediatamente diretto, quasi brutale, quando descrive l'ex compagno come la causa di una lunga sofferenza. Francesca Fagnani, cogliendo la delicatezza del tema, ha dunque domandato se alcune decisioni importanti fossero state condizionate da quel rapporto. La risposta conferma la portata delle pressioni subite: "Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l'ho fatto per lui".

Il progetto della maternità surrogata Il confronto prosegue toccando un altro nodo centrale: il desiderio, coltivato insieme all'ex partner, di costruire una famiglia. La conduttrice chiede apertamente se quell'uomo le avesse promesso un futuro condiviso, e Genny Urtis rievoca il modo in cui era stata trascinata in un sogno che sembrava reale: "Mi faceva sognare la vita che non avevo ancora avuto, credere di essere una moglie: avevamo anche scelto le madri dei nostri figli...". In quelle parole affiora anche l'intenzione dichiarata di ricorrere alla maternità surrogata, componente essenziale del progetto che l'ex compagno le aveva prospettato.