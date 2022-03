7/18 ©Webphoto

Teorema (1968) – È considerata una delle pellicole più complesse e originali di Pasolini. All’inizio era stata concepita come una tragedia in versi, poi è stata sviluppata sia in un romanzo (con versi e prosa che si alternano) sia in un film. Racconta della ricca famiglia di un industriale milanese che viene scossa dall'arrivo di un enigmatico ospite. Come altri film di Pasolini, ha fatto scandalo: è stato sequestrato per oscenità, con regista e produttori denunciati e poi assolti. A Venezia, Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Laura Betti