Francesco Gheghi, premiato alla Festa del Cinema di Roma 2024 col Ciak d’oro come rivelazione per il suo ruolo nel film, è Davide, un ragazzo borghese con la faccia pulita che finisce progioniero di una misteriosa organizzazione in cui è chiamato a combattere con altri uomini in scontri mortali. Il ragazzo dovrà sviluppare il coraggio e varie strategie per sopravvivere