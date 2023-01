4/9 ©IPA/Fotogramma

Ad aiutare l'attrice sono stati anche gli altri colleghi “senior” del cast. “Valeria Golino mi ha aiutato tanto, io all’inizio quasi non riuscivo a parlare. La prima volta che l’ho vista per le prove mi ha subito abbracciata e ha creato immediatamente il calore che serviva per le nostre scene. Mi ha insegnato tanto: a furia di guardare Valeria, ma anche tutti gli altri, Alessandro (Preziosi) e Pina (Turco) ho potuto imparare tanto e in fretta”

La vita bugiarda degli adulti, la trama della serie ispirata al libro di Elena Ferrante