Corenswet ha optato per un taglio di capelli molto corto per la prima tappa del tour promozionale di Superman. L'attore di Philadelphia ha scelto un haircut rasato, probabilmente per marcare la differenza tra il suo look e quello del personaggio sullo schermo. All'appuntamento è arrivato con l'abito classico dal taglio sartoriale, la camicia verde pistacchio, la cravatta in seta dal motivo floreale e il fazzoletto nel taschino, accessori dal sapore rétro chic