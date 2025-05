Superman, la nuova foto del look di David Corenswet fedele ai fumetti

L'attore statunitense indossa il mantello iconico nel nuovo film DC. Ed è così che il volto del nuovo Uomo d’Acciaio prende finalmente forma. Ecco l’immagine ufficiale che rivela per la prima volta il costume integrale di Corenswet nei panni del supereroe leggendario. Il film, diretto da James Gunn, promette di segnare una nuova era per l’universo DC

È uscita una nuova immagine ufficiale dell'attesissimo film Superman, una foto che mostra come il look di David Corenswet sia fedele a quello dei fumetti DC da cui la pellicola è tratta.



L'attore statunitense indossa il mantello iconico nel nuovo film DC. Ed è così che il volto del nuovo Uomo d'Acciaio prende finalmente forma. Il film, diretto da James Gunn, promette di segnare una nuova era per l'universo DC.



Questa che vedete in fondo all’articolo è quindi un’immagine che fa la storia. Nel cuore di una promozione che sta facendo salire alle stelle le aspettative dei fan, i riflettori si accendono su una nuova fotografia ufficiale del prossimo Superman. L’attore David Corenswet appare nei panni dell’eroe più iconico dei fumetti, mostrando il costume che recupera l’estetica classica del personaggio, segno evidente della volontà della produzione di restare ancorata alla tradizione pur aggiornando il personaggio per un pubblico contemporaneo.

Ricordiamo che il debutto di questo nuovo capitolo cinematografico dedicato a Superman è atteso nelle sale italiane per il 9 luglio 2025. Una data che potrebbe segnare l’inizio di una nuova epoca non solo per il personaggio, ma per l’intero universo DC…



