Superman, il nuovo spot del film con le scene inedite

Un nuovissimo spot televisivo di Superman è stato svelato ai membri del DC Studios Fan First.

Nel filmato si vedono nuove scene con protagonista Lex Luthor (Nicholas Hoult) e, cosa più importante, si vede finalmente da vicino il Superman di Davin Corenswet in volo.

Il teaser

Il teaser, della durata di 30 secondi, utilizza una versione rivisitata della colonna sonora di Superman di John Williams. Mostra entrambe le scene del trailer completo precedentemente rilasciato, e alcune nuove inquadrature. Si apre con la stessa immagine di Clark Kent/Superman malmenato che fischia per chiedere aiuto a Krypto, prima di passare all'eroe che protegge una ragazzina.

In una nuova clip, Lex Luthor arriva nell'Artico, forse per localizzare la Fortezza della Solitudine di Superman. Le scene dell'ultimo spot includono un mostro sputafuoco che attacca Metropolis, Superman che prende a pugni quella che sembra essere una gabbia di vetro, un ragazzino che alza una bandiera di Superman, Superman che tiene in mano un robot danneggiato, lui che combatte su un campo da baseball, Krypto che salva Clark e Superman e Lois che ballano insieme mentre si sollevano da terra.

Il momento più significativo, tuttavia, è il volo di Superman. Come per l'inquadratura di Lex, Superman è mostrato nell'Artico, e lo si vede volare sia da dietro che rivolto in avanti mentre si muove tra i ghiacciai. I fan possono dunque vedere bene il nuovo aspetto del supereroe in volo.