Beyoncé, la mamma Tina ha avuto un tumore al seno

“Ho sempre cercato di prendermi cura di me stessa. Ero semplicemente incredula”. In un’intervista a CBS Mornings, Tina Knowles, madre di Beyoncé, ha rivelato di aver scoperto un tumore al seno dopo aver saltato un appuntamento di routine per la mammografia durante la pandemia Covid. La donna l’ha riprogrammato solo l’anno scorso, quasi quattro anni dopo, e i medici le hanno trovato due tumori al seno sinistro, rispettivamente uno benigno e uno al primo stadio. Knowles si è sottoposta a una lumpectomia per rimuovere il cancro, e ora è guarita. Prima dell’intervento “ero nervosa”, ha ricordato. Al suo fianco, comunque, ha sempre avuto le due figlie, Beyoncé e Solange. “Hanno iniziato a scherzare con me. Ho iniziato a ridere. Sono uscita di testa...Poi ho detto: “Sono così felice che siate qui”. E ho pensato alla canzone Walk With Me, che cantavano sempre”.