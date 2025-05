Achille Lauro si commuove per il brano Cristina, dedicato alla mamma

“Mi emoziono ancora oggi”. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Achille Lauro ha presentato nel giorno della Festa della Mamma il suo nuovo brano , Cristina, dedicato alla madre Cristina Zambon. Il testo racconta una difficile situazione familiare, con il padre assente e la madre costretta a sacrifici per crescere i figli, sempre con amore incondizionato e forza nel superare ogni ostacolo. Il figlio esprime quindi gratitudine per gli insegnamenti ricevuti e riconoscenza perché, proprio grazie alla madre, è diventato la persona che è oggi. Nel videoclip , realizzato con filmati personali dei fan di Lauro e delle loro madri, si sente anche la voce di Zambon. “È stato emozionante vedere come la canzone sia stata accolta”, ha detto l’artista. “Con la mia squadra abbiamo chiesto che le persone ci inviassero video con le loro madri, la risposta è stata commovente”. Del resto, la musica “è qualcosa che forma uno stato d’animo forte, e diventa di tutti. Magari le persone non si ricordano dei cantanti, ma ci sono canzoni che restano dentro di noi. E questo video mi fa commuovere”, ha proseguito. Lauro ha poi raccontato mamma Cristina: “È dolcissima. È l’incarnazione del bene. Ho avuto un punto di riferimento sano”.

IL TESTO

Ricordo a quindic'anni, sì, mia madre la sera

Mio fratello che era un padre, sì, ed un padre non c’era

E noi che crescevamo tra figli di nessuno

La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro

E poi la pasta in bianco perché ma' era lontana

E noi che rubavamo dentro il supermercato

Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente

Come il giorno che quel vecchio cassiere disse: "Fa niente"

Mia madre c'era sempre, è sempre stata vicina

Sognando una famiglia ma subendo pеr prima

Mentre mio padre addosso lе urlava e la sminuiva

Quando la chiamai prima di farla finita

Ricordo a diciott’anni, sì, dormire in un Peugeot

Dio solo sa, sì, come ho fatto a uscirmene illeso

Fumavamo in quella macchina col sedile steso

Appannavo il vetro e scrivevo



"Cos'è l'amore?"

Quel tuo abbraccio che non smetteva, no, mai

Perché l'amore del mondo è neve al sole

È solo, sì, grazie a te se siamo noi

Oh

Tu che sei lo stelo di un fiore

Luce brucia, orchidea fragile

Tu vestita di sole, una dea



Ricordo che per noi non ti compravi i vestiti

Risparmi per portarci cinque giorni a Parigi

E poi quando crescemmo tra ragazzi smarriti

Tu facesti da mamma, sì, anche ai nostri amici

Lorenza che viveva con noi senza sua madre

Quell'altra come un figlio ma figlia di alcolizzati

E tu che frequentavi quel posto a viale Bastoggi

Perché per te quei bimbi, sì, come fratelli nostri

Sei sempre stata grande, sì, sempre stata una madre

Ed io non sarei stato se non fossi stata tale

E oggi capisco tutto ma solo molti anni dopo

Quanto non è facile in fondo crescere un uomo

Ma ce l'hai fatta, mamma

Ma ce l'hai fatta, mamma



Cos'è l’amore?

Quel tuo abbraccio che non smetteva, no, mai

Perché l’amore del mondo è neve al sole

È solo, sì, grazie a te se siamo noi

Oh

Tu che sei lo stelo di un fiore

Luce brucia, orchidea fragile

Tu vestita di sole, una dea



E tu che avevi dato la vita per noi al riparo

E lui che si era preso la tua ma era un estraneo

E mio fratello iniziava a farsi, si era ammalato

Forse cercando un padre, quello che se n'era andato

Spero che davvero tu oggi, sì, sia contenta

Perché quei sacrifici non sono stati per niente

E se oggi trattano i tuoi figli diversamente

È perché hai insegnato a dare senza mai indietro niente, mamma



La-la

La-ra-le-ra-la-la

La-ra-le-ra-la-la-la

La-ra-le-ra-la-la



Cos’è l'amore?

Quel tuo abbraccio che non smetteva, no, mai

Perché l'amore del mondo è neve al sole

È solo, sì, grazie a te se siamo noi