Achille Lauro, il concerto a sorpresa in Piazza di Spagna. VIDEO

Con uno show annunciato solo qualche ora prima, l'artista ha presentato in anteprima alcuni brani del nuovo album Comuni mortali in uscita il 18 aprile e ha reso omaggio a Venditti

Erano circa duemila i fan accorsi in Piazza di Spagna, a Roma, nella serata di lunedì 14 aprile. Il motivo? Ascoltare dal vivo Achille Lauro che, solamente qualche ora prima, aveva annunciato il suo secret show.

Achille Lauro, il secret show in Piazza di Spagna

"Roma, stanotte è per te": queste le parole con cui Achille Lauro ha radunato i fan nella sua Roma. Quattro giorni prima dell'uscita di Comuni mortali, il nuovo album in arrivo il 18 aprile, l'artista ha tenuto un concerto gratuito in piazza di Spagna. Per potervi accedere, era necessario collegarsi al link postato da Lauro nelle stories e scaricare il QR code.

Sotto una pioggia leggera, dalla scalinata di Trinità dei Monti, Achille Lauro ha cantato per circa un'ora. Ha regalato ai fan dieci brani, da Rolls Royce, Bam Bam e Incoscienti giovani a tre anteprime di Comuni mortali (Amor, Dannata San Francisco e Walk of Fame). Per poi concludere con un omaggio ad Antonello Venditti, attraverso una personale versione di Notte prima degli esami. "Non credo di essere un grande interprete, ma qualcuno bravo a raccontare ciò che ha vissuto", ha salutato il suo pubblico, visibilmente commosso.