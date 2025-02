Il cantautore è tornato sul palco del Teatro Ariston con Incoscienti giovani dopo aver preso parte come ospite in due edizioni e aver partecipato in gara nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego e due anni dopo con Domenica

Un elegantissimo Achille Lauro , in smoking nero, gillet, papillon e guanti bianchi, è tornato per la quarta volta sul palco dell'Ariston per la prima serata del 75esimo Festival di Sanremo (IL LIVE) , dove martedì ha presentato la sua Incoscienti giovani, una ballad emozionale ed emozionante, cantata dall'artista quasi tutta a occhi chiusi. Nella quarta serata dedicata alle cover, quella di venerdì, Lauro ha scelto di duettare con Elodie - anche lei in gara. Insieme hanno cantato una cover mix di A mano e mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè infiammando il palco.

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Achille Lauro

Quarta partecipazione in gara per Achille Lauro, di nuovo in competizione dopo esserci stato nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego e due anni dopo con Domenica. Inoltre, il rapper (FOTO) è stato anche ospite di due edizioni: nel 2021 come presenza fissa e nel 2023 con un medley proposto in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Recentemente l’artista ha commentato le prove con l’orchestra in vista dell’esibizione sul palco del Teatro Ariston: “Ricordo la mia prima volta sul palco di Sanremo e la prima lettura dell’orchestra di Rolls Royce. Fu indescrivibile. Suonare con questa orchestra ha sempre lo stesso fascino. Quest’anno è per voi, incoscienti giovani”.