Scaletta Sanremo 2025, i cantanti e gli ospiti della serata finale

Introduzione

L'ordine di uscita in cui si esibiranno sul palco dell'Ariston e i cantanti per la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025 sarà comunicato più tardi, presumibilmente durante la conferenza stampa di oggi.



La scaletta della quinta serata del Festival di Sanremo 2025, l'attesissima serata con la finale della kermesse canora, va in scena questa sera, sabato 15 febbraio 2025, con inizio alle 20:40. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.



I conduttori

Carlo Conti, padrone di casa di questa edizione, sarà accompagnato da due co-conduttori d’eccezione: Alessia Marcuzzi, volto amatissimo della televisione italiana che porterà la sua energia e simpatia sul palco dell’Ariston, e Alessandro Cattelan, già conduttore del DopoFestival di questa edizione nonché showman dal talento poliedrico, protagonista di importanti eventi musicali e televisivi.

Gli ospiti della serata

Come da tradizione, la finale del Festival ospiterà grandi nomi dello spettacolo, della cultura e della musica, che arricchiranno ulteriormente lo show. Tra gli ospiti attesi, ci sono Gabry Ponte, storico dj e produttore musicale, pronto a far scatenare con un pezzo che abbiamo sentito spesso durante questa edizione: Gabry Ponte accenderà la finale di Sanremo 2025 con la sua Tutta l'Italia, il brano che fa da sigla a Sanremo 2025.

Ci saremmo anche Vanessa Scalera, protagonista della serie Rai Imma Tataranni - Sostituto procuratore, e il famoso divulgatore scientifico Alberto Angela. Presente tra gli ospiti, anche Edoardo Bove, giovane centrocampista della AS Roma, simbolo del talento emergente nel mondo dello sport.

Antonello Venditti riceverà un prestigioso premio alla carriera, un riconoscimento per il suo straordinario contributo alla musica italiana nel corso dei decenni.

Spazio alla musica anche fuori dall’Ariston: il Suzuki Stage, allestito in Piazza Colombo, avrà il suo protagonista per la serata finale: Tedua. Il rapper genovese, uno dei volti più rappresentativi della scena urban italiana, regalerà un’esibizione speciale ai fan presenti in piazza.

Di seguito, trovate la scaletta della quinta e ultima serata di Sanremo, con tutti i 29 artisti in gara pronti a tornare a esibirsi con il proprio brano.