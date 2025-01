Sarah Toscano debutterà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE) , in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti . Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David . Nella kermesse, Sarah Toscano presenterà Amarcord, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Sarah Toscano, il preascolto di Amarcord

Piccola ma una grande cazzimma come direbbero a Napoli. Sceglie un titolo ambizioso per salire per la prima volta sul palco sanremese. È una giovane donna coraggiosa che sa assumersi dei rischi, sia nella musica che nella vita personale, perché, come ha detto in una recente intervista, "non voglio crescere col rimpianto di non avere provato qualcosa". Il ricordo che ha racchiuso in questa canzone, che è un piccolo scrigno, scioglie "le trecce di una vie en rose come Edith Piaf". È inoltre assolutamente inedito e originale come declina il concetto di déjà-vu: ci sono certo la delusione e la disillusione ma appare pure quella sana e salvifica consapevolezza che "forse in un film io con te non mi ci immagino, sembra così demodé". Insomma tosta la ragazza!!!