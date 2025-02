Sanremo 2025, Fedez in gara con Battito: il preascolto e il testo

Atre anni di distanza dalla partecipazione con il brano Chiamami per nome in duetto con Francesca Michielin, il rapper tornerà in gara sul palco del Teatro Ariston. Battito è un brano che parla di depressione e della voglia di combatterla

Martedì 11 febbraio Carlo Conti darà il via alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE). Il conduttore e direttore artistico accompagnerà il pubblico per cinque serate, al suo fianco co-conduttrici e co-conduttori: da Miriam Leone ad Alessandro Cattelan. Superospiti musicali Lorenzo Jovanotti e Damiano David. Seconda partecipazione in gara per Fedez. Il rapper (FOTO) presenterà Battito, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

il preascolto di battito Una liberazione, è chiaro che Federico attraverso la musica racconta momenti privati e (spesso) dolorosi della sua vita: "Sai la carne è viva, la mente è schiva, vaga nel buio più buio che c'è". Il brano al primo ascolto è un uppercut che fa vacillare e immagino che anche per Fedez non sia una passeggiata proporlo su un palco così importante. Dove l'amore ha governato per 75 anni, lui porta la Fluoxetina, le paranoie e barriere di filo spinato alzate però dal lato sbagliato. "Forse mento quando ti dico che sto meglio" è il ritratto di ogni essere umano che ha paura ed è pure il motivo per cui si cerca di esorcizzare la situazione con una ricetta sulla quale è scritto che "le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni". È un testo complicato che non arriva al primo ascolto, va assorbito, va diluito con le proprie fragilità altrimenti continueremo a vedere "il bicchiere mezzo pieno con due gocce di veleno". Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Fedez e il significato di battito Fedez (FOTO) ha preso parte alla kermesse canora gareggiando con il brano Chiamami per nome in duetto con Francesca Michielin nel 2021 e come ospite degli Articolo 31 nella serata delle cover nel 2023. Fedez è tra i nomi più popolari e di successo della scena rap. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato premi e riconoscimenti, tra i suoi singoli più famosi ricordiamo 21 grammi, Vorrei ma non posto con J-Ax, Prima di ogni cosa, Bella storia e Mille con Achille Lauro e Orietta Berti. Per quanto riguarda gli album, citiamo Pop-Hoolista, uscito nel 2014 e certificato con ben quattro dischi di platino. Fedez tornerà in gara sul palco del Teatro Ariston con una canzone che affronta un tema a lui caro. Nel brano il rapper parla di una donna che in realtà rappresenta la depressione. La canzone racconta il punto di vista di chi affronta un percorso per combattere i propri demoni: “Sei la carne è viva/ La mente è schiva / Vaga nel buio più buio che c’è / Sento un pugno nello stomaco / Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni”. Nel giorno dell'annuncio del titolo del singolo, l'artista ha scritto sul suo profilo Instagram: "Solo io e la mia penna contro il resto del mondo". Approfondimento Sanremo 2025, tutti i testi delle canzoni in gara al Festival

Ecco il testo di Battito di Fedez: Testo: Federico Leonardo Lucia (Fedez), Federica Abbate, Alessandro La Cava Musica: Cripo, Federica Abbate, Alessandro La Cava Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/

Intera Music/Doom Entertainment Ti porterei in terapia Solo per farti capire, il male che fai Spero che sia un'amnesia Spengo la luce e mi vieni a trovare Fluoxetina, poca saliva Quando mi trovo a parlare di te Sei la carne è viva La mente è schiva Vaga nel buio più buio che c'è Sento un pugno nello stomaco Le Paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni Forse mento Quando ti dico Sto meglio Stringimi avvolgimi Poi lasciami respirare Seratonina cercasi Illudimi Dentro i miei occhi Guerra dei mondi Tu mi conosci Meglio di me Vorrei guarire Ma non credo Vedo nero pure il cielo Vetri rotti schegge negli occhi Prenditi i sogni Pure i miei soldi Basta che resti lontana da me Vedo il bicchiere Mezzo pieno Con due gocce di veleno Tu mi fotti Respiri corti E aumenta pure il battito, Battito Battito, battito Battito, Battito, Battito, Battito, Battito accelerato affronto una guerra da disarmato Ho alzato barriere di filo spinato Ma le ho sempre messe nel lato sbagliato Mi sento annullato Dottore che cosa mi ha dato socialmente accettato Anestetizzato da un metodo legalizzato Calmati Sto contando i battiti Siamo così fragili Ci feriamo anche sfiorandoci Ti ho odiata te lo giuro facciamo un po' ciascuno Basta un po' di zucchero e va giù pure il cianuro

Rip. ritornello Sembra di galleggiare Sopra ad un mare statico, statico Rip. ritornello