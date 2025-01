Sanremo, Marcella Bella con Pelle Diamante: il preascolto e il testo

Nona partecipazione per l’artista. Marcella Bella ha presentato la canzone sul suo profilo Instagram: "Descrive un po’ di me, ma anche di tante donne forti, sicure di sé, che hanno sofferto e che in un certo senso hanno la pelle 'dura' quasi come quella del diamante"

Pochi giorni all'inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE). Carlo Conti sarà al timone della kermesse, sul palco amici e colleghi come co-conduttori e co-conduttrici, tra i quali Gerry Scotti, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Superospiti musicali Lorenzo Jovanotti e Damiano David. Marcella Bella tornerà in gara per la nona volta. L’artista presenterà Pelle Diamante, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

il preascolto di pelle diamante La canzone è un omaggio alla donna libera, quale è sempre stata questa artista, ed è anche il suo esordio come cantautrice a Sanremo senza il fratello Gianni. Il brano celebra sì l'universo femminile, ma sa andare al di là di ogni separazione di genere, sottolineando come il diamante sia, oltreché prezioso, resistente a qualunque urto. Dunque avere la pelle diamante è avere la pelle dura. È un inno a chi sa cosa vuole, a chi è forte e determinato e sa essere artefice della propria vita. Ascoltandolo però si nota anche una certa ironia ed è quella che commenta che una donna può essere anche un po' str***a ma sorprendente. È un pezzo contemporaneo, costruito per divertirsi ballando, per far girare un messaggio importante. Marcella ha detto che se anche una sola donna lo adottasse come suo inno personale, le si sentirebbe fiera di avere svolto il suo dovere di artista: "Una mina vagante, sono una combattente, fammi mille complimenti e stop, tanto i miei difetti già li so". Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Marcella Bella Marcella Bella (FOTO) è tra gli artisti che hanno preso parte alla kermesse canora il maggior numero di volte. Nel corso degli anni la cantante ha presentato ben otto canzoni: Montagne verdi nel 1972, Abbracciati nel 1977, Pensa per te nel 1981, Senza un briciolo di testa nel 1986, Tanti auguri nel 1987, Dopo la tempesta nel 1988, Verso l’ignoto nel 1990 con Gianni Bella, Uomo bastardo nel 2005 e Forever per sempre nel 2007 con Gianni Bella. Nel 2024 l’artista ha fatto ballare il pubblico con la canzone Tacchi a spillo. Marcella Bella ha parlato di Pelle Diamante in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Descrive un po’ di me, ma anche di tante donne forti, sicure di sé, che hanno sofferto e che in un certo senso hanno la pelle 'dura' quasi come quella del diamante". Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

