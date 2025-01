Sanremo, Willie Peyote con Grazie ma no grazie: il preascolto

il PREASCOLTO di grazie ma no grazie

Tra gli sparuti testi sociali brilla quello di Guglielmo da Torino, che ricorda un po' il frate Guglielmo da Baskerville de Il Nome della Rosa. Certo non ci sono codici miniati che celano segreti in questa canzone ma c'è una quotidianità che prevede anche degli anatemi, in primis il temutissimo pranzo, più triste che nostalgico, con i compagni di classe. Tra chi non sa come ridere e chi non sa come scherzare, tra la confusione generale e l'invito ad andare a lavorare (se il lavoro c'è) e non farsi manganellare in qualche manifestazione, Willie cita i Jalisse, che hanno il record di candidature bocciate al festival. E ora serpeggia, maliziosa, una idea: visto che almeno nel testo di Grazie Ma no Grazie compaiono perché non condividere il palco nella serata dei duetti?