Sanremo, Shablo con Guè, Joshua e Tormento con La mia parola: il testo

Shablo, insieme a Guè, Joshua e Tormento, sarà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento presenterà La mia parola, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.