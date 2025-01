Sanremo 2025, Irama in gara con Lentamente: il preascolto e il testo

il preascolto di lentamente

Se non altro dal punto di vista testuale Irama esce dalla sua comfort zone. Lui che sul palco si è sempre mostrato come un uomo che non deve chiedere mai, stavolta si toglie la corazza e mostra le sue fragilità. Con Lentamente canta un amore viscerale che si distrugge a ritmo blando da entrambe le parti fino ad arrivare a uno sgretolamento definitivo. Quando diciamo che è un capitolo nuovo per questo artista è perché il testo crudo gli permette di mettersi a nudo. Le liriche attingono a un immaginario gelido per portare chi ascolta nel cuore algido di questa storia dove nulla è stabile, a partire da una donna "crudele, crudele, crudele, fredda come la neve, la neve, la neve". Gli appuntamenti nascosti in ristoranti costosi non sono una rinascita, anzi alimentano lo sprofondare. Il verso manifesto è quello che recita: "E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te". E tutto si spegne. Lentamente.