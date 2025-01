Sanremo 2025, Giorgia con La cura per me: il preascolto e il testo

Quinta partecipazione in gara per Giorgia. La cantautrice ha preso parte alla kermesse presentando E poi nella sezione Nuove Proposte nel 1994, Come saprei nel 1995, Strano il mio destino nel 1996, Di sole e d’azzurro nel 2001 e Parole dette male nel 2023

A due anni dall'ultima partecipazione, Giorgia sarà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Giorgia presenterà La cura per me, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Giorgia, il preascolto del brano la cura per me "Più ti avvicini e più mi allontano" porta alla consapevolezza che fa ingoiare "tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia, non sarò mai più sola per me". La signora Todrani, la sola, unica leggenda di questo Sanremo 2025, reduce dall'esperienza come conduttrice di X Factor 2024, porta in Liguria una donna forte che vive le follie d'amore come normalità e che non teme la solitudine. Il testo ha un afflato stilnovesco, regala delle immagini da poema trobadorico uniche in questa edizione. E lei quando accende la voce è di una grandezza siderale. Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Giorgia Nel 1993 Giorgia ha presentato a Sanremo Giovani il brano Nasceremo, che ha ottenuto il primo posto e l'ingresso al Festival di Sanremo del 1994 nella categoria Nuove Proposte, dove ha partecipato con E poi (arrivata però solo in settima posizione). Nella pluridecennale carriera, l'artista si è esibita anche per il Papa in Vaticano, dove nello stesso anno ha cantato con Andrea Bocelli la canzone Vivo per lei. Nel 1995 ha vinto all'Ariston nella categoria Big con Come saprei, conquistando ben quattro premi. I riconoscimenti non si sono fermati lì: ha infatti ottenuto un Nastro d'Argento e un David di Donatello per Gocce di memoria, colonna sonora del film La finestra di fronte di Ferzan Özpetek. Tutti conoscono i successi di Giorgia, da Di sole e d'azzurro a Girasole, non solo in Italia ma anche all'estero. Nel 2023 è tornata al Festival con Parole dette male, e nello stesso anno ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'Argento come Miglior attrice nel film Scordato di Rocco Papaleo. Nel 2024 ha celebrato 30 anni di carriera proprio sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice accanto ad Amadeus e in autunno ha condotto X Factor. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

IL TESTO DI LA CURA PER ME (IN AGGIORNAMENTO)