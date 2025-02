Sanremo 2025, la conferenza stampa con le anticipazioni della finale

Stasera, serata finale della 75ma edizione del Festival di Sanremo (DIRETTA - SCALETTA) Carlo Conti sarà affiancato in conduzione da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. In gara tutti i 29 Big ma prima di loro apparirà dj Gabry Ponte, che presenterà l’ultimo singolo Tutta l’Italia jingle ufficiale della kermesse. Ospiti il cantautore Antonello Venditti, che riceverà il Premio alla carriera, il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, l'attrice Vanessa Scalera e il divulgatore Alberto Angela. In piazza Colombo Tedua, sulla Costa Toscana i Planet Funk. Ieri record storico: 13,57 milioni (miglior risultato in assoluto da quando esiste l'Auditel) per uno share del 70,8 per cento.