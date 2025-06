1/6 ©Webphoto

Dwayne Johnson è il protagonista di Viaggio nell'isola misteriosa, in onda su Italia 1 venerdì 6 giugno. L'attore veste i panni di Hank Parsons, pompiere ed ex ufficiale della Marina, nonché patrigno di Sean Anderson, che con lui non ha mai avuto buoni rapporti. Quando però riceve un messaggio criptato che sembra provenire dal defunto nonno, ad aiutarlo a decifrarlo sarà proprio Hank