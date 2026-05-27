Oreo, in arrivo i biscotti dei BTS

I BTS, reduci dalla vittoria di ben tre statuette alla 52esima edizione degli American Music Awards, sono tra i gruppi k-pop più popolari e acclamati a livello internazionale. Nel marzo di quest’anno i BTS hanno pubblicato il nuovo album Arirang, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200
A pochi mesi dall’uscita del nuovo album Arirang, i BTS hanno presentato la collaborazione con Oreo. La pagina Instagram del brand dolciario ha mostrato la confezione dell’edizione limitata. I biscotti, al sapore dei pancake coreani, saranno disponibili in oltre ottanta Paesi.
bts e oreo, in arrivo i biscotti
La celebre boy band sudcoreana ha annunciato la collaborazione con Oreo per il lancio di un’edizione limitata dei biscotti. La pagina Instagram del brand ha annunciato l’iniziativa riscuotendo immediatamente grande successo. Infatti, il post ha ottenuto numerosi commenti e più di due milioni di like in meno di ventiquattro ore.
I biscotti riporteranno tredici embossment dedicati alla boy band. All’interno una crema al sapore dei pancake coreani. Come rilanciato anche dalla CNN, i biscotti saranno disponibili in oltre ottanta Paesi. L’edizione limitata dovrebbe arrivare sul mercato statunitense lunedì 1° giugno 2026, al momento nessuna informazione per quanto riguarda l’Italia.
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American Music Awards 2026, i vincitori: dai BTS a Sabrina Carpenter
I BTS, reduci dalla vittoria di ben tre statuette alla 52esima edizione degli American Music Awards, sono tra i gruppi k-pop più popolari e acclamati a livello internazionale. Nel marzo di quest’anno i BTS hanno pubblicato il nuovo album Arirang, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. All’interno anche il singolo Swim. Nel corso degli anni la formazione, composta da RM, Suga, J-Hope, Jin, Jung Kook, V e Jimin, ha scalato le classifiche in tutto il mondo. Tra i loro album ricordiamo Love Yourself: Tear e Map of the Soul: 7. Per quanto riguarda i singoli, citiamo le hit Dynamite, Life Goes On e Butter. Spazio anche alle collaborazioni: da Waste It on Me con Steve Aoki a My Universe con i Coldplay.
Il 19 luglio la formazione (FOTO) si esibirà al New York New Jersey Stadium in occasione dell’Halftime Show della finale dei Mondiali di calcio 2026. Sul palco anche Madonna e Shakira. Lo spettacolo sarà curato da Chris Martin, voce dei Coldplay.
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American Music Awards 2026, i vincitori: dai BTS a Sabrina Carpenter
Queen Latifah ha condotto gli American Music Awards 2026. I BTS hanno trionfato nelle categorie Artist of the Year, Best Male K-Pop Artist e Song of the Summer per 'Swim'. Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, voci delle Huntrix, hanno avuto la meglio con 'Golden' nella categoria Song of the Year. Tra i vincitori anche Sabrina Carpenter, Sombr, i Black Eyed Peas, Shakira e Bruno Mars