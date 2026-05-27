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Oreo, in arrivo i biscotti dei BTS

Spettacolo

Matteo Rossini

Immagine tratta dal sito www.oreo.com

I BTS, reduci dalla vittoria di ben tre statuette alla 52esima edizione degli American Music Awards, sono tra i gruppi k-pop più popolari e acclamati a livello internazionale. Nel marzo di quest’anno i BTS hanno pubblicato il nuovo album Arirang, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200

A pochi mesi dall’uscita del nuovo album Arirang, i BTS hanno presentato la collaborazione con Oreo. La pagina Instagram del brand dolciario ha mostrato la confezione dell’edizione limitata. I biscotti, al sapore dei pancake coreani, saranno disponibili in oltre ottanta Paesi.

bts e oreo, in arrivo i biscotti

La celebre boy band sudcoreana ha annunciato la collaborazione con Oreo per il lancio di un’edizione limitata dei biscotti. La pagina Instagram del brand ha annunciato l’iniziativa riscuotendo immediatamente grande successo. Infatti, il post ha ottenuto numerosi commenti e più di due milioni di like in meno di ventiquattro ore.

 

I biscotti riporteranno tredici embossment dedicati alla boy band. All’interno una crema al sapore dei pancake coreani. Come rilanciato anche dalla CNN, i biscotti saranno disponibili in oltre ottanta Paesi. L’edizione limitata dovrebbe arrivare sul mercato statunitense lunedì 1° giugno 2026, al momento nessuna informazione per quanto riguarda l’Italia.

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I BTS, reduci dalla vittoria di ben tre statuette alla 52esima edizione degli American Music Awards, sono tra i gruppi k-pop più popolari e acclamati a livello internazionale. Nel marzo di quest’anno i BTS hanno pubblicato il nuovo album Arirang, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. All’interno anche il singolo Swim. Nel corso degli anni la formazione, composta da RM, Suga, J-Hope, Jin, Jung Kook, V e Jimin, ha scalato le classifiche in tutto il mondo. Tra i loro album ricordiamo Love Yourself: Tear e Map of the Soul: 7. Per quanto riguarda i singoli, citiamo le hit Dynamite, Life Goes On e Butter. Spazio anche alle collaborazioni: da Waste It on Me con Steve Aoki a My Universe con i Coldplay.

 

Il 19 luglio la formazione (FOTO) si esibirà al New York New Jersey Stadium in occasione dell’Halftime Show della finale dei Mondiali di calcio 2026. Sul palco anche Madonna e Shakira. Lo spettacolo sarà curato da Chris Martin, voce dei Coldplay.

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