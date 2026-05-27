Morto Howard Storm, regista di Mork & Mindy. Aveva 94 anni

Il regista televisivo statunitense e ex comico stand‑up, è morto a 94 anni per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. Nato a New York nel 1931, è stato una figura centrale della sitcom americana. Ha diretto decine di episodi di “Mork & Mindy” e lavorato a serie come “Laverne & Shirley” e “Tutti amano Raymond”. Al cinema ha diretto “Se ti mordo… sei mio” (1985) con Jim Carrey
Howard Storm, regista di numerose sitcom di successo ed ex comico stand‑up statunitense, è morto all’età di 94 anni per cause naturali. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Beverly Hills. Nato a New York l’11 dicembre 1931, aveva iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come cabarettista.
Dalla comicità alla regia
Negli anni Settanta Storm lavorò a stretto contatto con Woody Allen sui set di “Il dittatore dello stato libero di Bananas” (1971) e “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere” (1972). Da quell’esperienza maturò la decisione di dedicarsi alla regia televisiva. Il debutto ufficiale dietro la macchina da presa arrivò nel 1975 con la serie “Rhoda”. Seguirono episodi di “Laverne & Shirley”, “Mork & Mindy”, “La famiglia Hogan”, “Segni particolare: genio” e “Tutti amano Raymond”. Con “Mork & Mindy” (1978‑81) diresse decine di episodi, contribuendo al successo della serie ideata da Garry Marshall e interpretata da Robin Williams.
Il cinema e gli ultimi anni
Storm si cimentò anche nel cinema dirigendo la commedia “Se ti mordo… sei mio” (1985), con Jim Carrey al suo primo ruolo da protagonista. In età avanzata pubblicò un’autobiografia in cui ripercorreva il suo percorso dalla Lower East Side di New York a Hollywood.
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La divertentissima sitcom è andata in onda dal 14 settembre del 1978 fino al 27 maggio del 1982. Enorme successo in tutto il mondo, ha contribuito a far conoscere il talento e l’istrionismo di uno dei più amati attori hollywoodiani degli ultimi decenni. Ecco le cose da sapere su questa produzione