Morto Howard Storm, regista di Mork & Mindy. Aveva 94 anni

Il regista televisivo statunitense e ex comico stand‑up, è morto a 94 anni per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. Nato a New York nel 1931, è stato una figura centrale della sitcom americana. Ha diretto decine di episodi di “Mork & Mindy” e lavorato a serie come “Laverne & Shirley” e “Tutti amano Raymond”. Al cinema ha diretto “Se ti mordo… sei mio” (1985) con Jim Carrey