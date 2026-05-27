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Morto Howard Storm, regista di Mork & Mindy. Aveva 94 anni

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Il regista televisivo statunitense e ex comico stand‑up, è morto a 94 anni per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. Nato a New York nel 1931, è stato una figura centrale della sitcom americana. Ha diretto decine di episodi di “Mork & Mindy” e lavorato a serie come “Laverne & Shirley” e “Tutti amano Raymond”. Al cinema ha diretto “Se ti mordo… sei mio” (1985) con Jim Carrey

Howard Storm, regista di numerose sitcom di successo ed ex comico stand‑up statunitense, è morto all’età di 94 anni per cause naturali. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Beverly Hills. Nato a New York l’11 dicembre 1931, aveva iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come cabarettista.

Dalla comicità alla regia

Negli anni Settanta Storm lavorò a stretto contatto con Woody Allen sui set di “Il dittatore dello stato libero di Bananas” (1971) e “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere” (1972). Da quell’esperienza maturò la decisione di dedicarsi alla regia televisiva.  Il debutto ufficiale dietro la macchina da presa arrivò nel 1975 con la serie “Rhoda”. Seguirono episodi di “Laverne & Shirley”, “Mork & Mindy”, “La famiglia Hogan”, “Segni particolare: genio” e “Tutti amano Raymond”. Con “Mork & Mindy” (1978‑81) diresse decine di episodi, contribuendo al successo della serie ideata da Garry Marshall e interpretata da Robin Williams.

Il cinema e gli ultimi anni

Storm si cimentò anche nel cinema dirigendo la commedia “Se ti mordo… sei mio” (1985), con Jim Carrey al suo primo ruolo da protagonista. In età avanzata pubblicò un’autobiografia in cui ripercorreva il suo percorso dalla Lower East Side di New York a Hollywood.

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