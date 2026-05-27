Fedez si trasferisce in una nuova casa con Giulia Honegger

Un cumulo di scatoloni, radunato intorno a un flipper e collocato sotto l’insegna “Burghy”, fa da sfondo alla foto che Fedez ha scattato alla compagna Giulia Honegger che, seduta in abbigliamento sportivo sul pavimento della stanza, ha reso inequivocabile l'ulteriore passo che entrambi stanno per fare nella loro relazione: la convivenza in una nuova casa . La coppia, che nell’agosto 2025, durante le vacanze in Sardegna, aveva condiviso sui social il primo bacio ufficiale, e che nell’aprile 2026 ha confermato le insistenti voci sulla dolce attesa del loro primo figlio (secondo le indiscrezioni, sarebbe un maschio e dovrebbe nascere a luglio), sta infatti traslocando dall’attico in piazza Castello, a Milano, dove il rapper si era trasferito dopo la separazione dall’ormai ex moglie Chiara Ferragni. Nell'aprile 2024, dopo aver lasciato l’appartamento di CityLife che condivideva anche con i figli Leone e Vittoria e il cane Paloma, Fedez aveva scelto una nuova casa da 400 metri quadrati, che aveva poi personalizzato con videogiochi, arredi di design e opere di artisti contemporanei. Ora, però, l’era da single è finita e, anche in compagnia dei cani Silvio e Maurizio, la coppia sta per iniziare a tutti gli effetti una nuova vita insieme. Già un mese fa, il rapper aveva svelato in una Story Instagram un indizio sull’imminente trasloco. Aveva infatti pubblicato l’immagine della ristrutturazione di un'ampia abitazione dalle grandi vetrate. In primo piano, i due cani erano intenti a giocare.

FEDEZ: "LA PERSONA SPECIALE CHE HA RIPORTATO LUCE E SERENITÀ NELLA MIA VITA"

“Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo a una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita”, aveva scritto Fedez lo scorso aprile nella didascalia di un carosello Instagram, dove aveva pubblicato alcune foto insieme alla compagna dagli abbracci in riva al lago, a un selfie in bagno, fino ai teneri baci e ai momenti trascorsi in compagnia dei due cani Silvio e Maurizio. Nata nel 2002, la milanese Giulia Honegger è una stilista e imprenditrice nel settore della moda. Dopo aver frequentato il Collegio San Carlo di Milano, nel 2024 ha fondato insieme all'amica Lucrezia Savoldi Bellavitis il progetto indipendente del brand Ayme. Su Instagram mantiene il profilo privato. L’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è invece legata al manager di origini colombiane José Hernandez, che avrebbe conosciuto durante un viaggio in Colombia nelle vacanze di Natale in compagnia della sorella Valentina e di altri amici. La coppia aveva inizialmente scelto di tenere la relazione lontana dai riflettori, ma nelle scorse settimane era stata paparazzata a spasso per le vie di Milano con il cane Paloma poco prima di incontrare Marina Di Guardo, la madre dell’influencer. Altre immagini avevano poi ritratto la coppia sulla spiaggia di Forte dei Marmi in compagnia dei figli di lei, Leone e Vittoria, e dei loro vicini di ombrellone, l’attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. Nel frattempo, i neo-fidanzati avrebbero anche fatto un viaggio in Namibia e avrebbero presenziato insieme al matrimonio di una coppia di amici dell'imprenditrice digitale. Hernandez ha quindi riportato il sorriso sul volto di Ferragni, che negli ultimi anni aveva vissuto momenti difficili, sia per la fine del matrimonio con Fedez, sia per il processo legato allo scandalo del Pandoro-Gate, che si è concluso nel gennaio 2026 con il suo proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata.