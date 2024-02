14/16 ©IPA/Fotogramma

Nel febbraio del 2023 Chiara Ferragni co-conduce due serate della 73° edizione del Festival di Sanremo: per lei si tratta di un vero e proprio debutto televisivo, ma le cose non vanno come sperato. Fedez si rende protagonista di alcuni episodi piuttosto chiacchierati, a cominciare dal bacio con Rosa Chemical, e la coppia entra in crisi (come racconta anche in The Ferragnez)

