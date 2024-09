Allucinazione collettiva, la canzone di Fedez per Chiara Ferragni

Nel bel mezzo del dissing con Tony Effe, il cantante di Rozzano pubblica un brano con un testo decisamente intimo in cui ripercorre le tappe che hanno portato alla fine della relazione con la moglie

Sembrava dovesse essere un altro capitolo dell’ormai lungo dissing con Tony Effe, preannunciato da una strofa di 47 secondi pubblicata sui suoi social in cui ci andava giù parecchio pesante contro il rivale e contro la moglie Chiara Ferragni. E invece Fedez, con Allucinazione collettiva, ha sorpreso tutti (anche se per la verità ci aveva pensato proprio Chiara Ferragni a spoilerare il contenuto del nuovo pezzo con due Stories piuttosto seccate su Instagram): un brano vero e proprio, strutturato in maniera classica, con due strofe, un bridge, un ritornello, e un testo che di fatto fa da analisi e autoanalisi di ciò che è successo tra lui e la moglie, senza mai citare, nemmeno di striscio, il terzo incomodo di questi giorni.

I capitoli del dissing Il dissing con Tony Effe era cominciato con le ultime barre scritte da quest’ultimo per le sue 64 Bars di Red Bull, ed era proseguito in un botta e risposta culminato con Chiara, brano in cui il rapper romano attaccava sul personale e sul familiare quello di Rozzano. Poi la risposta di Fedez, 16 barre senza nemmeno un titolo, pubblicate sui social, e l’annuncio di una nuova pubblicazione con la sua verità all’1 del mattino di sabato 21 settembre. Tutti si aspettavano, appunto, un nuovo dissing, e invece così non è stato. Di seguito proponiamo i due testi di Fedez, prima quello di Allucinazione collettiva e in coda quello dell’ultimo capitolo del dissing con Tony Effe.

Il testo di Allucinazione collettiva Ehi

Fatti viva

È stata solo un'allucinazione collettiva Notte d'Agosto vomito inchiostro

Penso al tuo volto e non ti riconosco

Eppure fa male (Eppure fa male) eppure ricordo (Ehi, ehi)

Di al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio

Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio

Ho preso le gocce e no pezzi di vetro perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto (che c***o di spreco)

Valori e ideali, perle ai maiali

I nostri c***i messi in Piazza Affari

La nostra è una gara a chi corre ai ripari

Finché magistrato non ci separi

Ricordi Sanremo si è tinta di nero per una vicenda di cronaca Rosa

Tu che mi butti fuori di casa e io che butto il blister del Prozac

Hai visto i tuoi amici? Sono yes man

Saranno felici senza di me

Sono parassiti, niente di che

Io odiavo loro ma amavo te Ed io mi chiedo ancora se c'è un lieto fine a una favola infelice e storta

Se fossi stato un altro me

Tu un'altra te forse sarebbe tutta un’altra storia

(È nero l'abito da sposa)

La vita ferisce

Il tempo lenisce

L’amore sparisce

Ma non si capisce

La vita ferisce

Il tempo lenisce

L'amore sparisce

Ma non si capisce Scappo dai problemi agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi

Sento un corpo che sanguina forse è a un passo dagli inferi

Fisso questo foglio vorrei ma non voglio

Ficcarmi nel c**o quel c***o di orgoglio

Dimmi che è un incubo

Mascherato da sogno

Eppure lo so che mi hai donato le cose più belle che ho

Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più

Vorrei cancellare tutta questa m***a

Guardarmi allo specchio tirarmi una sberla

E anche io di c*****e ne ho fatte un po' troppe

Abbiamo vinto un concorso di colpe

Sbagli se pensi che non ho mai amato

Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato

I buchi allo stomaco che mi son fatto

Per tutto lo schifo che ho accumulato

La gente festeggia sulla tua carcassa mi chiedo alla fine che cosa hanno vinto

Tu sei la distrazione di massa più bella che io abbia mai visto La vita ferisce

Il tempo lenisce

L’amore sparisce

Ma non si capisce

La vita ferisce

Il tempo lenisce

L'amore sparisce

Ma non si capisce Ed io mi chiedo ancora se c'è un lieto fine a una favola infelice e storta

Se fossi stato un altro me

Tu un'altra te forse sarebbe tutta un’altra storia

(È nero l'abito da sposa) La vita ferisce

Il tempo lenisce

L’amore sparisce

Ma non si capisce

La vita ferisce

Il tempo lenisce

L'amore sparisce

Ma non si capisce

Il significato di Allucinazione collettiva In Allucinazione collettiva, Fedez ripercorre i momenti più bui della relazione con Chiara Ferragni, che hanno portato poi alla frattura insanabile che ha portato alla fine della loro relazione. Fedez racconta un tentato suicidio e chiede provocatoriamente scusa all’avvocato di Chiara Ferragni che glielo ha contestato nella loro causa, riflette su come hanno gestito pubblicamente la loro relazione, ricorda la lite a Sanremo dopo il bacio di Rosa Chemical. Nella seconda strofa, però, il cantante sembra ricordare anche le cose belle della loro relazione (“Eppure lo so che mi hai donato le cose più belle che ho / Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più”), si assume anche le sue responsabilità, fa autocritica (“E anche io di c*****e ne ho fatte un po' troppe / Abbiamo vinto un concorso di colpe) e nel ritornello si chiede come sarebbe potuta andare se i due avessero agito diversamente (Ed io mi chiedo ancora se c'è un lieto fine a una favola infelice e storta / Se fossi stato un altro me, tu un'altra te forse sarebbe tutta un’altra storia).

La replica di Chiara Ferragni Chiara Ferragni non sembra comunque aver gradito il brano. Prima ancora della sua uscita, l'imprenditrice e influencer aveva avvisato i suoi follower: "Questa sera non uscirà l'ennesimo dissing, che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati 10 mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi". Ferragni ha poi proseguito: "In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più".