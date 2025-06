Fantastici 4: Gli Inizi, regista svela come verrà introdotto Galactus

Durante una recente intervista concessa a Empire Magazine, il regista Matt Shakman ha condiviso dettagli significativi sulla prima apparizione del temibile villain interpretato da Ralph Ineson. Il suo debutto promette di essere tutt’altro che rassicurante…



Il ritorno dei Fantastici Quattro è imminente: l’MCU apre la Fase Sei con Galactus.



Mancano poche settimane all’arrivo nelle sale di Fantastici 4: Gli Inizi, il film con cui i Marvel Studios inaugureranno ufficialmente la Fase Sei del loro universo cinematografico. Diretto da Matt Shakman, il progetto porterà per la prima volta sul grande schermo, nell’ambito del MCU, uno dei team più iconici della storia del fumetto: la Prima Famiglia Marvel. Ma l’arrivo di Reed Richards e soci sarà accompagnato anche da un evento cosmico carico di tensione narrativa, ovvero l’introduzione di Galactus, il leggendario Divoratore di Mondi.

Durante una recente intervista concessa al magazine Empire, il regista Matt Shakman ha condiviso dettagli significativi sulla prima apparizione di Galactus nel film. Il temibile villain sarà interpretato da Ralph Ineson, e il suo debutto promette di essere tutt’altro che rassicurante… Un nemico cosmico si profila all’orizzonte, e sarà qualcosa di pazzesco, c’è da scommetterci.



Le informazioni finora diffuse dal marketing hanno mostrato solo frammenti del confronto tra il titano cosmico e i protagonisti del film – Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards, Vanessa Kirby come Sue Storm, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach in quelli de La Cosa – ma ora iniziano a emergere le prime conferme su come verrà svelata la minaccia.

Come si scopre l'esistenza di Galactus Shakman ha raccontato che Mr. Fantastic scoprirà l’esistenza di Galactus analizzando la scomparsa di un pianeta nello spazio profondo. In una scena mostrata in anteprima alla redazione di Empire Magazine, Reed Richards si trova di fronte a una proiezione olografica di mappe stellari. Mostrando un punto specifico del cosmo, afferma: “Questo è Proxima Delphi. Un sistema che un pianeta simile al nostro, che, come potete vedere… ora non c’è più”. L’enigmatica sparizione sarà il primo indizio di una presenza incomprensibile, oscura e potentissima. Approfondimento I Fantastici 4: Gli Inizi, il trailer spoilera un personaggio Marvel

La sfida di dirigere l’immensità

Nel corso dell’intervista, Shakman ha riflettuto anche sulla complessità di dare forma a un personaggio di tali proporzioni. “Dirigere qualcosa di questa portata. Lo guardi sempre da una prospettiva di tre pollici e da una prospettiva di 30.000 piedi”, ha spiegato il regista, sottolineando quanto il lavoro dietro le quinte abbia richiesto un continuo equilibrio tra il dettaglio e la visione d’insieme. Aggiungendo poi: “Dirigere qualcosa di queste proporzioni è stata una sfida affascinante. Lo si guarda sempre da una prospettiva di 9.000 metri.”

Le parole di Shakman suggeriscono che l’introduzione di Galactus non sarà solo un colpo di scena spettacolare, ma un passaggio narrativo costruito con cura, in grado di rendere giustizia al soprannome che accompagna il personaggio fin dalla sua prima apparizione nei fumetti: “Il Divoratore di Mondi”. Approfondimento Vanessa Kirby incinta, annuncio al panel su I Fantastici 4 - Gli inizi

La posta in gioco nell’universo Marvel

Sebbene i dettagli completi sulla trama siano ancora tenuti sotto riserbo, è ormai certo che l’arrivo di Galactus rappresenterà un evento di enorme portata nell’MCU. Il personaggio, noto per viaggiare nello spazio e consumare pianeti che ritiene “non più degni di esistere”, metterà i Fantastici Quattro di fronte a una minaccia esistenziale. L’introduzione di una tale forza cosmica nel film sottolinea come Fantastici 4: Gli Inizi non sarà solo un racconto di origini, ma anche un punto di svolta per l’intero universo narrativo Marvel. Approfondimento The Fantastic Four: First Steps, il teaser trailer svela i supereroi