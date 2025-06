Vanessa Kirby incinta, annuncio al panel su I Fantastici 4 - Gli inizi

L’attrice ha rivelato pubblicamente la sua gravidanza in occasione di un evento ufficiale, rendendo noto di essere in attesa del suo primo figlio. La notizia è arrivata sabato 31 maggio 2025, quando la star ha preso parte al panel The Fantastic Four: First Steps durante il CCXPMX Film Festival a Città del Messico. Nonostante la grande attenzione mediatica, al momento non sono giunte dichiarazioni ufficiali da parte di un rappresentante dell’attrice, che però ha mostrato inequivocabilmente la sua meravigliosa pancia



L’attrice britannica ha rivelato pubblicamente la sua gravidanza in occasione di un evento ufficiale, rendendo noto di essere in attesa del suo primo figlio sabato 31 maggio 2025, quando la star ha preso parte al panel sul film The Fantastic Four: First Steps (titolo italiano: I Fantastici 4 - Gli inizi) durante il CCXPMX Film Festival a Città del Messico.

Kirby si prepara quindi ad affrontare una delle esperienze più intense della sua vita. L’apparizione di Vanessa Kirby alla kermesse messicana è stata tra le più commentate del giorno. La diva, 37 anni, ha calcato il red carpet indossando un raffinato abito lungo blu scintillante firmato Schiaparelli, completato da un paio di sandali neri. La silhouette dell’attrice lasciava chiaramente intravedere il pancione, che lei stessa ha accarezzato teneramente mentre posava per i fotografi, regalando ai presenti un’immagine carica di emozione e dolcezza.

Durante il panel, Kirby è stata affiancata dai colleghi di set Pedro Pascal, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, protagonisti del nuovo progetto Marvel. Nonostante la grande attenzione mediatica, al momento non sono giunte dichiarazioni ufficiali da parte di un rappresentante dell’attrice, contattato tra gli altri dalla rivista americana People nella giornata di domenica 1° giugno. Potete guardare gli scatti di Vanessa Kirby in occasione del panel The Fantastic Four: First Steps durante il CCXPMX Film Festival a Città del Messico nel post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo.

Vanessa Kirby è attualmente legata a Paul Rabil, ex stella del lacrosse professionistico. La loro relazione è stata resa pubblica a novembre 2023, quando Rabil, 39 anni, ha condiviso su Instagram una serie di immagini che lo ritraevano in momenti intimi e felici insieme all'attrice. La caption del post recitava: "Dal primo istante in cui ci siamo incontrati a Des Moines, in giro per il mondo e ritorno, la vita è molto più bella, più piena di senso e luminosa con te." La loro prima apparizione pubblica risale all'ottobre 2022, quando i due furono fotografati insieme a New York. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, quell'uscita fece nascere le prime speculazioni su una possibile frequentazione.

Nel mese di aprile, Vanessa Kirby aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una raccolta di scatti che documentavano una romantica vacanza ai Caraibi, nelle Indie Occidentali, trascorsa insieme a Paul Rabil. Nel post, l'attrice scriveva: "Che meraviglioso momento per fermarsi un attimo e apprezzare le persone che ami di più". Aveva poi ringraziato pubblicamente la struttura che li aveva ospitati, aggiungendo: "Grazie di cuore @fsnevis per averci accolto così calorosamente in un luogo così speciale".