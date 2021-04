Gli studi nella Londra che conta, i primi passi a teatro, il successo con "The Crown" fino alla candidatura agli Oscar con "Pieces of a Woman". Ecco perché Vanessa Kirby sa quello che vuole e come ottenerlo

Nata a Wimbledon a Londra il 18 aprile del 1988 da padre urologo e madre editrice e fondatrice della rivista “Country Living”, gli studi sono brillanti, così come le scuole frequentate. Studia alla “Lady Eleanor Holles School” di Hampton e si laurea in Lettere all’Università di Exeter. Vive a Londra, nel quartiere di Tooting, condividendo l’appartamento con la sua migliore amica e sua sorella, agente teatrale.

Considerata a ragione una delle attrici più promettenti della sua generazioni ha sempre dichiarato che il palcoscenico teatrale è il suo habitat naturale, seppur sia stata la televisione il trampolino di lancio per ottenere consensi, pubblico e premi. Ora è candidata agli Oscar ( LO SPECIALE ) come migliore attrice protagonista in “ Pieces of a Woman” .

Quello che sopra ogni cosa colpisce incontrando di persona Vanessa Kirby è l’innata eleganza che si traduce in modi pacati, un timbro di voce abbastanza basso e una sicurezza di sé che tradisce, a suo dire, una incessante ricerca per accettare gli aspetti migliori del proprio carattere.

Un ruolo che le ha valso una candidatura ai Bafta Award come miglior attrice non protagonista nel 2017 e l'anno successivo un Bafta vinto nella stessa categoria.

Nonostante abbia rischiato di non superare il provino è davvero difficile immaginare il ruolo della Principessa Margaret in “ The Crown” (Netflix) senza il suo volto e la sua immedesimazione. “Mi sono appassionata a tal punto alla storia, ha recentemente dichiarato, che ho studiato la vita della Principessa fin nei minimi dettagli”.

Al suo attivo ci sono ruoli in opere di Shakespeare, Ibsen e Miller tutte curate dalla regia di David Thacker all’Octagon Theatre Bolton dove studia e lavora subito dopo gli studi universitari. In seguito recita anche al National Theatre in “Woman Beware Woman”, ne “Edoardo II” e “Un tram che si chiama Desiderio”.

CINEMA E CANDIDATURE

All’ultima Mostra del Cinema di Venezia si è presentata con due film, “Pieces of a Woman” di Kornél Mundruczò e “The World to come” di Mona Fastvold. Per il primo film ha vinto la Coppa Volpi come miglior interpretazione femminile.

Sempre per l’intenso film che la vede affrontare in coppia a Shia LaBeouf la tragica perdita della figlia appena nata, Vanessa Kirby è stata candidata ai Golden Globe, ai Bafta e agli Screen Actors Guild Award, tra gli altri. Il cinema però per Vanessa ha varie forme, anche se per sua stessa ammissione preferisce le piccole produzioni indipendenti ai film dai grandi budget: questo le ha permesso sia di lavorare in “Charlie Countryman deve morire” o in “Julie” che in vari “Mission Impossible” ( tra cui il 7 e l’8) così come in “Fast & Furious: Hobbs & Show”.

CURIOSITA’

Poco si sa della sua vita privata, specialmente in fatto di amore. L’unica volta in cui ha parlato della sua relazione con il modello e attore britannico Callum Turner è stato per smentire le voci di un coinvolgimento sentimentale con Tom Cruise.

Ora invece sembra essere tornata single. E’ invece in post produzione il progetto top secret dal titolo “Italian Studies” di cui è protagonista e anche produttrice.

Il film diretto da Adam Leon potrebbe però cambiare nome.

Vittima di bullismo durante gli anni delle elementari ha raccontato di come un’insegnante al termine della scuola abbia detto a sua madre: “Sua figlia è una sopravvissuta”.