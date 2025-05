Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Maya Hawke entra nel cast

Basato sul secondo romanzo prequel di Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping rivisiterà la distopia di Panem, quasi un quarto di secolo prima degli eventi degli Hunger Games originali

Maya Hawke interpreterà Wiress, campionessa degli Hunger Games diventata mentore del Distretto 12, in Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Cosa sappiamo su Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Basato sul secondo romanzo prequel di Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping rivisiterà la distopia di Panem, quasi un quarto di secolo prima degli eventi degli Hunger Games originali. Il capitolo comincia la mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games e ha per protagonista Haymitch Abernathy (Woody Harrelson), noto ai fan come il mentore di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson) in Hunger Games del 2012.

Maya Hawke si unisce al cast precedentemente annunciato composto da Joseph Zada ​​nel ruolo di Haymitch Abernathy, Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner, Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee e Kelvin Harrison Jr. in quello di Beetee.

A dirigere il film sarà Francis Lawrence, già alla regia di Hunger Games da La ragazza di fuoco. L'uscita nelle sale è prevista per il 20 novembre 2026.