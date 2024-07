Approfondimenti

Debutti, nuove stagioni e capitoli conclusivi. Sarà un 2024 intenso per i fan delle serie tv, che potranno vedere i nuovi capitoli di alcune delle storie più amate - Bridgerton 3, You 5, House of The Dragon 2, True Detective 4: Night Country -, ma anche delle belle novità come M. Il figlio del secolo, The Regime e Masters of The Air. Non sono molte le date certe da segnare sul calendario, soprattutto per i ritardi dovuti agli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, ma alcune ci sono: ecco cosa sappiamo sulle serie più attese