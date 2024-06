Stranger Things 5, tutto quello che sappiamo finora

La popolare serie di Netflix è pronta per tornare con la sua quinta e ultima stagione nel 2025. In una recente intervista l'attore Jamie Campbell Bower, che nel film interpreta Vecna, ha dato alcune anticipazioni. Ecco tutti i dettagli raccolti fin ora

Dal suo debutto nel luglio del 2016, Stranger Things è diventato uno degli show di punta di Netflix. La serie, accolta positivamente dalla critica per gli omaggi alla cultura degli anni Ottanta, con le sue 5 candidature ai Golden Globe e le sue 41 candidature agli Emmy, è una delle serie più viste e apprezzate della piattaforma. Le riprese sono inziate ufficialmente lo scorso gennaio perché lo sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America aveva ufficialmente causato un ritardo nell'inizio della produzione della tanto attesa quinta stagione, che riunirà per l'ultima volta sul piccolo schermo Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, Gaten Matarazzo e tutti gli altri amati attori della serie. All'uscita del capitolo finale (prevista per il 2025) manca ancora un po' di tempo, ma Jamie Campbell Bower che nella serie interpreta Vecna ha dato alcune anticipazioni esclusive durante un'intervista in un podcast il 18 giugno.



Le anticipazioni L'attore Jamie Campbell Bower, che nella serie tv interpreta Vecna, il 18 giugno nel corso di un'intervista nel podcast I’ve Never Said This Before With Tommy DiDario ha dato alcune anticipazioni. “Se pensavate che la scorsa stagione fosse incredibile, questa stagione è semplicemente fuori controllo, audace, pazzesca. Lo è davvero", ha spiegato Campbell Bower al conduttore. "È più grande. È semplicemente completamente folle. È completamente folle", ha aggiunto. L'attore non può rivelare altri dettagli, ma da quello che ha spiegato il suo personaggio dovrebbe avere uno sviluppo interessante.

gli altri dettagli Altre informazioni riguardano la composizione del cast: tutti quelli arrivati indenni alla fine della quarta stagione faranno ritorno al completo nell’ultimo capitolo della serie. Rivedremo, dunque, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman e Jamie Campbell Bower che tornerà nei panni di Vecna. E sebbene i dettagli della trama dell'ultima stagione siano top secret, Noah Schnapp ha anticipato che il destino di Will sarà fondamentale per il finale dello show: "La storia è iniziata con Will e finirà con Will. Credo che il finale sia semplicemente perfetto, ma lo scoprirete più avanti". GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv

Lo sciopero degli sceneggiatori Il rinnovo di Stranger Things per un quinta e ultima stagione era stato annunciato ancor prima dell'uscita della quarta e, stando a quanto diffuso da WhatsOnNetflix, le riprese del quinto capitolo sarebbero dovute iniziare all'inizio di giugno 2023 per concludersi alla fine di giugno 2024. Ma i fratelli Duffer, creatori della serie ambientata nella fittizia città di Hawkins, già a maggio 2023 avevano parlato nel loro profilo Twitter di un possibile ritardo nell'inizio della produzione: "Sebbene siamo entusiasti di iniziare la produzione con il nostro fantastico cast e troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo da poter tornare tutti al lavoro". Le speranze di Matt e Ross Duffer, purtroppo, non sono andate a buon fine: lo stop degli sceneggiatori nel 2023, ha causato un ritardo nell'inizio della produzione della quinta stagione. I fan, per assistere al nuovo capitolo della fortunata serie, dovranno dunque aspettare il 2025.