Stranger Things, Millie Bobby Brown è pronta alla fine della serie

Spettacolo

SAG Awards 2023,tutti i vincitori da Stranger Things a The White Lotus

La 29ª edizione degli Screen Actors Guild Awards, l'appuntamento annuale che premia i lavori e gli artisti che si sono distinti sul grande e piccolo schermo negli ultimi dodici mesi, ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once, che ha collezionato ben 4 premi, tra i quali quello per la Miglior attrice protagonista Michelle Yeoh, e di The White Lotus, premiato per la Miglior attrice in una serie drammatica, Jennifer Coolidge. Miglior attore è, invece, Brendan Fraser per The Whale

Il riconoscimento come Miglior attore protagonista per l'interpretazione nel film The Whale va invece a Brendan Fraser, che ora punterà direttamente agli Oscar