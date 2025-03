Coco 2, il sequel del film di Disney Pixar uscirà nel 2029

Disney e Pixar hanno annunciato che arriverà il sequel del capolavoro del 2017, vincitore di due Premi Oscar nonché pellicola che ha incassato oltre 800 milioni di dollari a livello globale. La magia di Coco tornerà sul grande schermo: l’annuncio è arrivato direttamente dal CEO della Disney, Bob Iger, durante l’assemblea annuale degli azionisti. Anche se la produzione è ancora nelle prime fasi di sviluppo, l’entusiasmo intorno al progetto è già alle stelle



Finalmente è arrivata la notizia che chiunque abbia guardato Coco aspettava: tra quattro anni uscirà Coco 2, il sequel del capolavoro d’animazione Pixar del 2017, vincitore di due Premi Oscar nonché pellicola che ha incassato oltre 800 milioni di dollari a livello globale. La magia di Coco quindi tornerà finalmente sul grande schermo: l’annuncio è arrivato direttamente dal CEO della Disney, Bob Iger, durante l’assemblea annuale degli azionisti. Anche se la produzione è ancora nelle prime fasi di sviluppo, l’entusiasmo intorno al progetto è già alle stelle. Iger ha rivelato che il nuovo capitolo di Coco sarà all’altezza del primo film, promettendo un'avventura ricca di emozioni, musica e colpi di scena. “Anche se siamo solo all’inizio del percorso creativo, sappiamo che questo film avrà il cuore e l’anima del suo predecessore”, ha dichiarato il dirigente. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla trama, ma i fan possono aspettarsi un ritorno nell’affascinante mondo della Terra dei Morti, con nuovi personaggi e nuove sfide per il protagonista.

Definirlo come un sequel attesissimo stavolta è davvero riduttivo, perché se c’è un titolo che ci ha incantato letteralmente quello è Coco.

Il ritorno di una squadra vincente A guidare la regia di Coco 2 sarà nuovamente Lee Unkrich, già dietro il successo del primo capitolo, affiancato da Adrian Molina, che aveva collaborato come co-regista. La produzione sarà curata da Mark Nielsen, veterano della Pixar noto per il suo lavoro su Toy Story 4 e Inside Out 2. Con un team di questo calibro, le aspettative per il sequel sono altissime.

Un’eredità di successo L’originale Coco, uscito nel 2017, si è rivelato un trionfo sia per la critica che al botteghino. La pellicola ha incassato oltre 800 milioni di dollari a livello globale e ha conquistato due Premi Oscar: miglior film d'animazione e miglior canzone originale per Remember Me. La storia di Miguel, un giovane aspirante musicista che sfida le tradizioni della sua famiglia per scoprire la verità sui suoi antenati durante il Día de los Muertos, ha emozionato il pubblico di tutto il mondo. Approfondimento Coco, morta a 109 anni la bisnonna che ispirò il film Disney

Il futuro di Pixar, tra sequel e nuove avventure Negli ultimi anni, Pixar ha puntato sempre di più sui sequel delle sue opere più amate. Gli Incredibili 2 (2018) ha stabilito record al botteghino con un incasso di 1,24 miliardi di dollari, fino a quando Inside Out 2 (2024) ha superato quel primato con 1,66 miliardi. Al contrario, progetti originali come Elemental (2023) e spin-off come Lightyear (2022) non hanno raggiunto lo stesso successo. La casa d’animazione ha già in cantiere diversi progetti, tra cui Toy Story 5, Gli Incredibili 3 e nuove avventure come Elio e Hoppers. Con l’annuncio di Coco 2, Pixar punta a riconquistare il pubblico con un sequel carico di emozioni e musica, all’altezza della sua eredità. Approfondimento I 40 migliori film d’animazione