Coco, morta a 109 anni la bisnonna che ispirò il film Disney

María Salud Ramírez Caballero, la donna messicana che ha ispirato il personaggio della tenera Mama Coco nel film Pixar Coco del 2017, è morta nel luogo dove è nata e ha vissuto tutta la vita, Santa Fe de la Laguna. Roberto Monroy, segretario al turismo dello stato messicano di Michoacan, ha dato la notizia su Twitter precisando che ancora non è ufficiale la causa della morte. "Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Doña María Salud Ramírez Caballero, 'Mamá Coco', una donna instancabile e un esempio di vita" ha scritto Monroy, "che è stata l'ispirazione per questo amato personaggio che ha girato il mondo".

Molti fan dell’applaudito film Pixar che ha commosso intere generazioni in tutto il mondo stanno reagendo alla notizia della scomparsa della signore Caballero sui social. Un utente ha twittato: "Ho pianto tutta la mattina. Ho appena scoperto che Mama Coco è morta questa mattina. Stasera rivedrò il film Coco” mentre un altro tweet dice: "mi sono svegliato per scoprire che la vera mamma coco è morta", accompagnato da una serie di emoji in lacrime.

Chi era Mama Coco?

“Coco” era incentrato sulle tradizioni messicane del Giorno dei Morti, che era uno dei motivi principali per cui gli spettatori credevano che Mama Coco fosse basata su Caballero, insieme alla somiglianza nell'aspetto. Nella vita reale "Mama Coco" era una ceramista ed è sopravvissuta ai suoi tre figli, nipoti e pronipoti. Il film, che ha battuto record in Messico come il film n. 1 di tutti i tempi in valuta locale, ha anche vinto alla grande durante gli Oscar 2018, portando a casa il premio come miglior film d'animazione e migliore canzone originale per "Remember Me" di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.