Jennifer Lopez, la caduta durante le prove degli American Music Awards

J.LO VETERANA DEGLI AMERICAN MUSIC AWARDS

Dieci anni dopo l’esordio come conduttrice, J.Lo sarà per la seconda volta alla guida dell’evento, che era stato creato nel 1973 da Dick Clark per la rete ABC. In passato la popstar si era esibita altre dieci volte nello show, dove aveva vinto tre riconoscimenti: Miglior artista femminile pop/rock nel 2003 e Miglior artista latina nel 2007 e nel 2011. Gli American Music Awards ospiteranno ora artisti celebri in tutto il mondo, come Ariana Grande, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Taylor Swift e Post Malone.