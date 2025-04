Jennifer Lopez, unica data in Italia nel 2025 al Lucca Summer Festival

L'icona pop ha annunciato le date del tour mondiale “Jennifer Lopez: Up All Night live in 2025”. I biglietti per la data italiana saranno disponibili dal 9 aprile (presale esclusiva di Radio101). La vendita generale partirà l'11 aprile

L'estate italiana della musica live non è ancora entrata nel vivo ma si annuncia rovente. All'elenco dei nomi degli artisti internazionali che si esibiranno nel nostro Paese si aggiunge Jennifer Lopez che lunedì 7 aprile è tornata online per annunciare ai fan che la seguono sul canale Onthe JLo che tornerà sul palco in questa stagione per riprendere il tour mondiale che aveva interrotto nel 2024 a causa di motivi personali. Il tour mondiale "Jennifer Lopez: Up All Night live in 2025" toccherà l'Europa e arriverà in Asia Centrale e Occidentale. Per l'Italia è prevista un'unica data: Lunedì 21 luglio, a Lucca, live inserito nel programma del Lucca Summer Festival.

Il tour, concerti in Europa e in Asia "Sarà una notte da ricordare", ha scritto Jennifer Lopez a proposito dei suoi nuovi live sul profilo social di On The JLo, il canale attraverso il quale parla allo zoccolo duro dei suoi fan e che usa, normalmente, per gli annunci che contano: dai nuovi progetti musicali, ai concerti, alle importanti novità della sua vita privata (l'aveva usato anche per condividere il racconto della proposta di nozze ricevuta da Ben Affleck).

La cantante è pronta a tornare sul palco per un tour che si annuncia scatenato. I teaser con le immagini di repertorio delle sue ultime apparizioni on stage parlano chiaro: i suoi concerti sono per chi vuole ballare tutta la notte.

"Sarà un'estate fantastica", scrive JLo. "Non vedo l'ora di tornare là fuori per vedervi tutti".

Il tour mondiale ripartirà dall'Europa e dalla Turchia, con una prima data ad Antalya il 1°luglio. Dopo, la popstar si sposterà verso la Spagna e poi di nuovo nel cuore dell'Europa, tra Bucarest e Varsavia. Nel mezzo, il 21 luglio, il live sulle Mura Antiche di Lucca, un'unica tappa italiana che andrà in vendita già questa settimana, come tutte le altre date.

Si torna a casa a inizio agosto, dopo i concerti programmati ad Abu Dhabi, in Kazakistan e in Armenia.

Biglietti per Lucca in vendita dal 9 e dall'11 aprile Jennifer Lopez ha avvisato i fan di controllare le modalità di vendita dei biglietti per i suoi concerti, diverse per ogni mercato nazionale.

Per l'Italia, dunque, per la data del Lucca Summer Festival del 21 luglio, la vendita generale dei ticket inizierà dalle ore 11:00 di venerdì 11 aprile su TicketOne ma dalle 11:00 di mercoledì 9 aprile alle23:59 di giovedì 10 aprile su Radio101 parte la prevendita riservata ai fan che vogliono accaparrarsi un biglietto in anticipo.

Ci saranno posti in piedi ma anche tribune con posti numerati, per chi vuole godersi lo spettacolo da una posizione esclusiva.

Lo show sarà travolgente e includerà i successi di Jennifer Lopez che hanno reso unica la sua carriera.

Per molti fan questi live saranno l'occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani dell'album del 2024 This Is Me... Now, la cui uscita fu accompagnata da un docufilm This Is Me... Now: A Love Story lanciato sulla piattaforma di streaming Prime Video.

