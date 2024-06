Jennifer Lopez cancella tour per dedicarsi alla famiglia

"Sono devastata dall'idea di deludervi - ha annunciato la cantante e attrice - ma vi prego di capire che non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che questa era una cosa necessaria". JLo ha promesso di tornare presto, ma non ha fornito ulteriori indicazioni sul motivo della decisione

Jennifer Lopez ha annunciato la decisione di cancellare il suo tour estivo in Usa per dedicarsi alla famiglia. "Sono devastata dall'idea di deludervi - ha annunciato la cantante e attrice - ma vi prego di capire che non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che questa era una cosa necessaria". JLo ha promesso di tornare presto, ma non ha fornito ulteriori indicazioni sul motivo della decisione.

L'organizzazione che si occupava del tour "This is me Live" ha spiegato che Jennifer "si prenderà del tempo per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti". I biglietti acquistati dai fans verranno rimborsati. La notizia arriva in mezzo a voci che parlano di una crisi tra Lopez e il marito, Ben Affleck. I due, secondo i media americani, vivrebbero da tempo separati. La coppia si era sposata nel luglio del 2022. La tournè sarebbe dovuta partire il 26 giugno, con la prima tappa a Orlando in Florida. approfondimento Ben Affleck alla festa di maturità della figlia senza Jennifer Lopez

I rumors sulla presunta crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez continuano a circolare sul web, recentemente Page Six aveva rivelato che l’attore si era presentato senza JLo al diploma della figlia Violet, avuta dall’ex moglie Jennifer Garner. Ma non è certo la prima volta che negli ultimi mesi i due sembrano vivere vite separate, al Met Gala per esempio la Lopez si è fatta fotografare senza accompagnatore, idem alla première del film Atlas. Le cause della presunta rottura della coppia sarebbero riconducibili a “stili di vita diversi e scontri di differenti personalità”. Una fonte ha precisato a Us Weekly che Jennifer Lopez si sarebbe concentrata sul lavoro e sull’imminente tour, atteggiamento che avrebbe “logorato” Ben Affleck. Oggi, l'annuncio della cancellazione del tour estivo della cantante, fa pensare alla volontà di ristabilire il perduto equilibrio di coppia trascorrendo più tempo in famiglia.