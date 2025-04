Aladdin, annunciato il remake horror del classico Disney

È in arrivo un remake horror di Aladdin , il celebre classico d’animazione Disney . Come riporta Deadline, Aladdin: The Monkey’s Paw sarà una “rivisitazione oscura, soprannaturale” della storia di Aladino e della lampada magica. Diretto da Bradley Stryker, che reciterà anche nel ruolo del protagonista, il film inizierà la produzione a maggio nel Regno Unito. Secondo la sinossi ufficiale, Aladdin, un londinese dei nostri giorni, eredita la zampa di un’antica scimmia che si credeva potesse esaudire i desideri, ma che in realtà subordina ogni desiderio al pagamento di un caro prezzo. Mentre coloro che lo circondano cadono vittime della sua maledizione, lui deve affrontare un male crescente e la forza demoniaca che si nutre di ogni desiderio espresso. Il cast include anche Nick Sagar, Ricky Norwood e Montana Manning. La data di uscita non è stata ancora resa nota.

GLI ORRORI DEL TWISTED CHILDHOOD UNIVERSE

Il film Aladdin: The Monkey’s Paw fa parte del franchise Twisted Childhood Universe, che include altri remake in chiave horror dei classici Disney, come Winnie the Pooh: Sangue e Miele, Bambi: The Reckoning, Peter Pan’s Neverland Nightmare e Pinocchio Unstrung. “Abbiamo sempre voluto esplorare l’horror attraverso una lente personale – non solo le paure, ma anche il costo dei desideri”, ha detto lo sceneggiatore Charlie McDougall. “Questa storia ci ha perseguitato da un po’, ed è tempo di raccontarla. I migliori film horror ti perseguitano ben dopo la fine dei titoli di coda. Questo è quello che fa questa storia. È acuta, emozionante e piena di terrore in tutti i modi migliori. Non stiamo semplicemente girando l’ennesimo film horror: stiamo costruendo un mondo attorno a un concetto davvero iconico. La zampa, la mitologia, i personaggi: c’è tutto”. Stryker ha aggiunto: “Questo film sarà molto divertente – è tutta questione di alti e bassi; gli alti e bassi di ciò che consideriamo sogni e desideri... la posta in gioco non è mai stata così diabolica e divertente”.