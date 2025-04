CinemaCon, le novità sui film Disney, da Avatar: Fire & Ash a Elio

Il live-action Lilo & Stitch, il sequel Quel pazzo venerdì 2 con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, il biopic su Bruce Springsteen Deliver Me From Nowhere con Jeremy Allen White, le pellicole Marvel Thunderbolts* e I Fantastici Quattro: Gli inizi e molti altri, tra filmati e trailer esclusivi presentati a Las Vegas

Il 3 aprile Disney ha entusiasmato il pubblico del CinemaCon di Las Vegas con filmati e trailer esclusivi delle prossime uscite cinematografiche, da Avatar: Fire & Ash a Elio.

LILO & STITCH Disney ha presentato alcuni filmati di Lilo & Stitch, la rivisitazione live-action dell'omonimo classico d'animazione del 2002. Diretto da Dean Fleischer Camp, il regista candidato all'Oscar per il Miglior film d'animazione con Marcell the Shell, racconta la storia di una ragazza hawaiana solitaria e di un alieno fuggitivo che la aiuta a ricucire la sua famiglia distrutta. Il cast include Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis e Maia Kealoha. Approfondimento Lilo e Stitch, il trailer del live action Disney

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walt Disney Studios (@disneystudios) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walt Disney Studios (@disneystudios) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

QUEL PAZZO VENERDÌ 2 Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis hanno presentato il trailer esteso e un filmato di Quel pazzo venerdì 2, il sequel dell'omonimo classico che uscirà nei cinema il 6 agosto. Le attrici riprenderanno rispettivamente i ruoli di Tess e Anna, che ora ha a sua volta una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano le sfide dell'unione di due famiglie, le due donne scoprono che il fulmine potrebbe colpire due volte. Diretto da Nisha Ganatra, include nel cast Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray e Mark Harmon. Approfondimento Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: il trailer del film DIsney

TRON: ARES Jared Leto e Jeff Bridges hanno mostrato un trailer estesto di Tron: Ares, il terzo capitolo del franchise Tron che segue Ares, un programma altamente sofisticato inviato dal mondo digitale al mondo reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell'umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. Diretto da Joachim Rønning, include nel cast anche Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson. Uscirà nelle sale il 10 ottobre. Approfondimento Tron: Ares, svelata una nuova foto del film con Jared Leto

OPERAZIONE VENDETTA Il thriller di spionaggio Operazione vendetta arriverà nei cinema il 10 aprile. Diretto da James Hawes, vede protagonisti il ​​premio Oscar Rami Malek, il candidato all'Oscar Laurence Fishburne, la vincitrice dell'Emmy Award Rachel Brosnahan, e ancora Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez e Danny Sapani. Approfondimento Operazione Vendetta, il trailer e il poster del film con Rami Malek

PREDATOR: BADLANDS Elle Fanning, star di Predator: Badlands, ha mostrato un'anteprima del trailer del film diretto da Dan Trachtenberg. Ambientato nel futuro su un pianeta remoto, segue un giovane Predator, emarginato dal suo clan, che trova un'improbabile alleata in Thia e intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca dell'avversario definitivo. Nei cinema il 7 novembre. Approfondimento Le madri, figlie e sorelle più famose sul set, dalle Kardashian a Klum

DELIVER ME FROM NOWHERE Per il biopic Deliver Me From Nowhere, Jeremy Allen White, che interpreta Bruce Springsteen, e Jeremy Strong, che interpreta il manager storico di The Boss, Jon Landau, hanno sorpreso i fan con un'anteprima del film. La pellicola racconta la realizzazione dell'album Nebraska del 1982 di Springsteen, che l'ha registrato su un registratore a 4 tracce nella sua camera da letto in New Jersey. Tratto dall'omonimo libro di Warren Zanes e diretto da Scott Cooper, vede anche la partecipazione di Paul Walter Hauser nel ruolo del tecnico della chitarra Mike Batlan, di Odessa Young nel ruolo dell'amore Faye, di Stephen Graham nel ruolo del padre del musicista, Doug, di Gaby Hoffman nel ruolo della madre, Adele, e di David Krumholtz nel ruolo del dirigente della Columbia Al Teller. Approfondimento Deliver Me From Nowhere, Springsteen sul set con Jeremy Allen White

ELLA MCCAY Curtis è tornata sul set con Emma Mackey, con lei protagonista della commedia Ella McCay, che sarà nei cinema il 19 settembre. Il film affronta la carriera stressante di una giovane donna che si scontra con la sua caotica vita familiare. Il cast include Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Spike Fearn, Ayo Edebiri, Jack Lowden, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker e Joey Brooks. Approfondimento I 65 anni di Jamie Lee Curtis, da Halloween all'Oscar: la carriera

THE ROSES Nel primo trailer di The Roses, il film diretto da Jay Roach e con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao e Kate McKinnon, si intravede la trama. La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Colman) e Theo (Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio amorevole, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta preparando una tempesta. Mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. The Roses è una rivisitazione del classico del 1989 La guerra dei Roses, basato sul romanzo di Warren Adler, e uscirà negli Stati Uniti il 29 agosto. Approfondimento The Roses, Benedict Cumberbatch e Olivia Colman protagonisti del film

THUNDERBOLTS* Le star Florence Pugh, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Hannah John-Kamen e Wyatt Russell hanno sorpreso i fan con i filmati di Thunderbolts* dei Marvel Studios, che uscirà nei cinema il 30 aprile. La pellicola riunisce un team non convenzionale di antieroi disillusi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker, che, dopo essersi ritrovati intrappolati in un tranello mortale teso da Valentina Allegra de Fontaine, devono imbarcarsi in una pericolosa missione che li costringerà ad affrontare gli angoli più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si farà a pezzi o troverà la redenzione e si unirà come qualcosa di molto più grande prima che sia troppo tardi? Il cast include anche Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce. La regia è di Jake Schreier, la produzione è di Kevin Feige. Approfondimento Thunderbolts, il teaser e la data di uscita del film Marvel

I FANTASTICI QUATTRO: GLI INIZI È stata poi la volta de I Fantastici Quattro: Gli inizi dei Marvel Studios. Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La cosa (Ebon Moss-Bachrach) affrontano la sfida più ardua di sempre. Costretti a bilanciare i loro ruoli di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un vorace dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse abbastanza temibile, all'improvviso la questione diventa molto personale. Diretto da Matt Shakman e prodotto da Feige, uscirà nelle sale il 23 luglio. Approfondimento Fantastici Quattro, nel cast Julia Garner che interpreterà Shalla-Bal

ELIO La vincitrice dell'Oscar Zoe Saldaña ha raccontato il suo ruolo di zia Olga in Elio della Disney e della Pixar. I fan hanno ammirato sei minuti di scene del film d'animazione diretto da Madeline Sharafian che uscirà nelle sale il 18 giugno. Elio, un fanatico dello spazio con un'immaginazione vivace e un'enorme ossessione per gli alieni, viene teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane e lontane. Identificato per sbaglio come il leader della Terra, il protagonista deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire chi e dove è veramente destinato a essere. Approfondimento Elio, il nuovo trailer del film Disney e Pixar

ZOOTROPOLIS 2 Il vincitore dell'Oscar Ke Huy Quan ha condiviso due clip e immagini in anteprima di Zootropolis 2. L'attore, infatti, presta la voce a Gary De'Snake, una vipera velenosa ma adorabile, e ha rivelato che Quinta Brunson si unirà al cast vocale per il ruolo del terapista Dr. Fuzzby, un adorabile quokka che presta una zampa ai detective Judy Hopps (doppiata da Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (doppiato da Jason Bateman). Nel film d'animazione, Nick e Judy si mettono sulle tracce tortuose di un misterioso rettile che arriva a Zootropolis e crea scompiglio nella metropoli degli animali. Per risolvere il caso, devono agire sotto copertura in nuove e inaspettate zone della città, dove la loro collaborazione viene messa alla prova come mai prima. Arriverà nei cinema il 26 novembre. Approfondimento Zootopia+: il trailer della serie animata Disney+

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walt Disney Animation Studios (@disneyanimation) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie