Paddington in Perù, Olivia Colman e Antonio Banderas nel trailer

Dal cast al trailer, ecco tutto quello che c’è da sapere su Paddington in Perù in arrivo prossimamente sul grande schermo. Nel cast Antonio Banderas e Olivia Colman

Terzo capitolo per l’amato personaggio nato dalla penna dello scrittore inglese Michael Bond. StudiocanalUK ha diffuso le immagini di Paddington in Perù in arrivo prossimamente al cinema. Nel cast anche Antonio Banderas e Olivia Colman (FOTO).