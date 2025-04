2/8 ©Webphoto

"Sarai per sempre mio fratello", sono le parole di Claudio Amendola dedicate ad Antonello Fassari. "Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perchè ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare - ha detto commosso all'Ansa - mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù"

