I Cesaroni, iniziate le riprese della nuova stagione: la foto

Per la verità, la foto postata da Niccolò non svela molto. La canzone che fa da sfondo al posto, Parole Nuove, la canta lui stesso con Matteo Branciamore (suo fratello ne I Cesaroni). Mentre la didascalia, "State calmi", sembra alludere all'impazienza dei fan che, da tempo, chiedevano una nuova stagione dello show. Show che, alla sua conclusione, vedeva Marco (Matteo Branciamore) nei panni di un musicista ormai affermato e Rudy (Niccolò Centioni) alle prese con la sua band.

Com'era finita

L'ultima stagione de I Cesaroni è andata in onda nel 2014. A che punto eravamo rimasti?

Lucia (Elena Sofia Ricci) si è trasferita a New York per aiutare Eva (Alessandra Mastronardi), madre single della piccola Marta. Stefania (Elda Alvigni) gestisce da sola la libreria ma, abbandonata da Ezio (Max Tortora), non se la passa molto bene. Augusto (Maurizio Mattioli) vive ormai stabilmente a Roma, e lavora nella bottigliera di famiglia. Insieme, i tre fratelli Cesaroni, sono riusciti a trovare Annibale Vitale (Edoardo Pesce), il loro fratellastro. La famiglia Barilon ha lasciato il posto alla famiglia Scaramozzino, con l'architetta vedova Sofia (Christiane Filangeri) e i suoi tre figli: Nina (Margherita Vicario), Irene e Ivan. Alice (Micol Olivieri) e Francesco (Alessandro Tersigni) gestiscono un locale diurno vicino a dove Nina studia, ma la loro storia è finita per via del tradimento della ragazza con Rudy (Niccolò Centioni). Pamela (Claudia Muzii) e Cesare sono in crisi, Annibale ha rivelato d'essere omosessuale, Mimmo (Federico Russo) è geloso del legame tra Rudy e Irene. La notizia più scioccante, tuttavia, è quella della figlia illegittima che Giulio - da ragazzo - ha avuto con Sofia. Nina, dunque, è sorella biologica di Marco, Rudi e Mimmo.