I Cesaroni 7, Claudio Amendola svela la data d'inizio delle riprese

Inizialmente, il ritorno de I Cesaroni era atteso per questo novembre . Poi qualcosa è successo, e Claudio Amendola - che co-produrrà la settima stagione, che si pone come un reboot - aveva messo in allarme i fan. " Il primo ciak di novembre non è confermato , non vorrei parlarne", aveva detto. "I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi, non aggiungo altro: cause di forza maggiore importanti. Spero veramente che si faccia".

I guadagni de I Cesaroni

I Cesaroni ha letteralmente fatto la fortuna dei suoi attori. A Verissimo, Amendola ha raccontato d'aver acquistato tre case con le cifre guadagnate. Micol Olivieri, oggi influencer molto seguita, guadagnava 100mila euro a stagione: "C’era un anticipo all’inizio e poi prendevi un tot mensile e poi una parte finale del cachet (...) Tanti pensano che fare gli attori significhi avete necessariamente tantissimi soldi. Allora, dieci anni fa c'erano molti soldi che giravano, noi guadagnavamo bene, anche più di 100mila a stagione. Adesso però le cose sono cambiate”. Tornerà ne I Cesaroni 7, Micol? Per ora non è dato saperlo. Tuttavia, dopo l'intervista di Amendola, ha scritto: "Che bello sapere di generare ancora tanto affetto”. Mentre Niccolò Centoni ha commentato: “Ragazzi mi state inviando in tantissimi questa intervista di Claudio. Ne so quanto voi! Vi abbraccio forte". Improbabile, invece, il ritorno di Alessandra Mastronardi: “Ho sentito delle voci, ma niente di ufficiale. Se lo rifacessero io non ci sarei. Non sono per i reboot e non mi servono: quando i cicli si chiudono, si chiudono. In più il mio personaggio si era sposato, aveva fatto due figli, se tornasse sarebbe nonna: no grazie. Se voglio rivedere il cast de I Cesaroni ci vado a cena. Volentieri", ha dichiarato qualche mese fa.