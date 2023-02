6/11 ©Getty

Nel 2010 la ritroviamo in Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso, in cui è diretta da Giovanni Veronesi, per il quale viene candidata al Ciak d'oro come Migliore attrice non protagonista e alla 67esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema come miglior attrice non protagonista